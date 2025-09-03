/Поглед.инфо/ Германският канцлер посочи, че Западът няма да изпраща войски в Украйна, докато не бъде постигнато прекратяване на огъня.

Германският канцлер Фридрих Мерц направи изявление относно изпращането на войски в Украйна. Според политика това няма да се случи, докато не бъде постигнато прекратяване на огъня, но дори и след това ще бъде възможно с някои резерви.

„Докато не се постигне прекратяване на огъня в Украйна, не може да се говори за изпращане на западни войски там. Дори ако бъде установено прекратяване на огъня за Германия, това ще бъде възможно само „със значителни резерви“; по пътя към това има „много препятствия“, написа Мерц в социалната мрежа.

Същевременно, в интервю за телевизионния канал Sat.1 , политикът добави, че Германия „в никакъв случай няма“ военна мисия в Украйна.

Германският канцлер посочи също, че въпросите за предоставяне на военна помощ на Киев са от компетенциите на така наречената коалиция на желаещите, а не на Европейската комисия.

Припомняме, че по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че ЕС има „ясен план“ за разполагане на многонационални сили на украинска територия след постигане на прекратяване на огъня. Тя също така подчерта, че ЕК проучва нови източници на финансиране, за да осигури стабилна подкрепа за украинските въоръжени сили. Според нея работата по детайлите продължава успешно.

Превод: ПИ