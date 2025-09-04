/Поглед.инфо/ Тръмп отвръща на удара на Пекин с напомняне за ролята на САЩ във Втората световна война

„Си Дзинпин демонстрира огнева мощ, за да покаже, че Китай вече няма да позволи да бъде тормозен“, беше заглавието на репортаж от Пекин в „Ню Йорк Таймс“. „Парадът, на който присъстваха лидерите на Русия и Северна Корея, беше предизвикателен. Президентът Тръмп отвърна на удара, обвинявайки Си, че игнорира ролята на Америка във Втората световна война.“

Китайският лидер Си Дзинпин председателства мащабен военен парад в Пекин в сряда с участието на изтребители, ракети и маршируващи войски, отправяйки предизвикателно предупреждение към съперниците си да не оспорват суверенитета на страната му.

Неговото послание беше подчертано от лидерите, събрани около него на наблюдателната площадка, представляващи държави, които са оспорвали или поставяли под въпрос американското господство в световния ред, съобщи The New York Times. Към Си Дзинпин се присъединиха руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун, както и лидери от Иран, Пакистан и други страни.

За да отбележат 80 годишнината от края на Втората световна война, оръдия изстреляха 80 залпа, а войници, държащи китайското знаме, преминаха по червен килим, покриващ част от площад Тянанмън. Зрителите, наблюдаващи парада, развяваха малки знаменца и поздравяваха, докато се изпълняваше националният химн и знамето беше издигнато. По-късно във въздуха бяха пуснати гълъби и балони - според слуховете, че са били по 80 000 от всеки, отбелязва репортер на New York Times.

Парадът беше кулминацията на продължила няколко седмици кампания на Комунистическата партия за стимулиране на патриотизма, преосмисляне на ролята на Китай във Втората световна война и представяне на партията като спасител на нацията от чуждестранния агресор Имперска Япония.

Припомнянето на военните години помага за укрепване на вътрешната подкрепа за Китай на фона на икономическата несигурност и напрежението със Съединените щати, които президентът Си обвини в опит да сдържат и потискат Китай.

„Китайската нация е велика нация, която не се страхува от тиранията и стои здраво на собствените си крака“, каза Си Дзинпин от подиума на портата на Тянанмън, като направи пряка връзка между жертвите на Втората световна война и предизвикателствата, пред които Китай твърди, че е изправен днес.

„Когато в миналото се е изправял пред борби на живот и смърт между справедливостта и злото, светлината и тъмнината, прогреса и реакцията, китайският народ се е обединявал в омраза към врага и се е съпротивлявал“, каза китайският лидер. Той определи днешното напрежение като пореден съдбоносен избор между мир или война, диалог или конфронтация и заяви, че Китай ще бъде на страната на прогреса.

Събитието беше изпълнено със символика, свързваща съвременната комунистическа партия с нейното революционно минало. Висши китайски лидери, бивши и настоящи, се събраха със Си, който носеше костюм в стил Мао, напомнящ за бащата-основател на Китайската народна република.

По-късно Си Цзинпин застана в отворения люк на китайската лимузина „Червено знаме“ – кола, която напомня както за ерата на Мао, така и за стремежа на Китай към индустриална самостоятелност – и инспектира войските на Народноосвободителната армия.

Войниците обърнаха глави в един глас, когато колата на Си Дзинпин ги подмина, и отговориха в един глас на поздравите му: „Следвайте партията! Борете се за победа! Дръжте се добре!“ За да демонстрират бойната си готовност, войници с автомати пробягаха покрай танковете, държащи ракети в ръце, и скочиха в превозните си средства.

Присъствието на президента Путин подчерта как Китай и Русия се стремят да помирят историята си, представяйки Втората световна война като доказателство за жертвата на страните си и като оправдание за претенции за по-голямо влияние в следвоенния международен ред, отбелязва „Ню Йорк Таймс“.

Посланието на Си не остана без отговор. Минути след началото на церемонията, президентът Тръмп произнесе реч от Вашингтон, обвинявайки Си, че е пренебрегнал ролята на Америка в помощта за Китай по време на войната. В социалните медии Truth той написа, че „големият въпрос“ е дали г-н Си ще спомене „огромната подкрепа и „кръв“, които Съединените американски щати са оказали на Китай, за да му помогнат да защити СВОБОДАТА си от много недружелюбен чуждестранен нашественик“.

Тръмп добави: „Моля, предайте най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговор срещу Съединените американски щати.“

Всъщност, парадът на Си Дзинпин не беше просто спомен за миналото, а в още по-голяма степен послание към Запада за „неудържимия“ възход на Китай, отбелязва „Ню Йорк Таймс“.

На парада бяха показани нови ракети за унищожаване на кораби, подводни дронове и безпилотни бойни самолети, което подчертава инвестициите на Китай във военни иновации, тъй като страната все повече се конкурира със Съединените щати за военно господство в Азия.

Си Дзинпин също отправи завоалирано предупреждение към Тайван и неговите международни поддръжници относно опасностите от всякакъв ход към официална независимост.

В речта си Си обеща да защитава националния суверенитет и териториалната цялост и каза: „Китайската народноосвободителна армия винаги е била героична сила, на която партията и народът могат напълно да разчитат.“

Списъкът с гости подчертаваше колко дълбок е станала разривът между Пекин и Запада, особено по отношение на тясното сътрудничество на Китай с Русия в конфликта в Украйна. Забележително е, че висши служители от водещи западни демокрации, включително Съединените щати, не присъстваха. Но лидери от много страни от Югоизточна и Централна Азия присъстваха на парада, което отразява успеха на Китай в укрепването на регионалните партньорства, признава „Ню Йорк Таймс“.

„Си Дзинпин се стреми да утвърди Китай като централна световна сила и да преобрази международната система, за да отговаря по-добре на предпочитанията на Китай“, казва експертът по Китай Райън Хас. „Той вижда присъствието на други лидери на парада си като доказателство за напредък към целите си.“

Превод: ЕС



