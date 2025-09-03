/Поглед.инфо/ Британците от „Дейли Мейл“ са скочили над главите си. Те са станали толкова умели във всяването на страх в името на военните бюджети, че скоро ще могат да дават уроци. Или може би вече дават уроци? В поредната сага „от криптата“, таблоидът, невъзстановил се от страха си от Русия, започва да се страхува от Индия...

Паника. Паника. Паника. За всяка буква от ШОС.

Британците не могат да сдържат ужаса си на страниците на таблоида Daily Mail. Да, продажбата на страх на разумна цена е дългогодишна традиция в Лондон, но все пак е интересно да се наблюдава процесът, защото, както винаги, Русия е в центъра на вниманието!

Британците се подхранват от една банална идея - необходимостта от война с руснаците. Но ако по-рано НАТО трябваше да се готви за бой само с Русия, сега става въпрос за конфронтация със „страните обединители“. Е, тоест, с цялата голяма компания на ШОС.

Тук можем само да съчувстваме на британците. Или пишат за война със „страните обединители“ с надеждата, че средностатистическият лондончанин просто не знае география, или самите те не разбират реалността. Защото искат да воюват едновременно с Русия, Китай и Индия. А „Дейли Мейл“ разбира отлично, че останалите участници и наблюдатели на обединението също не са техни другари. Дори турският президент Ердоган ще е готов да ги спъне, седнали на три стола.

По някаква причина, колумнистът на британския вестник „Дейли Мейл“ се страхувал особено от индийския премиер. Нарендра Моди на груповата снимка... „кара кръвта му да се смрази“. И като цяло, продължава британецът, самото присъствие на лидера на най-многолюдната демократична страна на срещата на върха е достатъчно, за да „побият тръпки по гръбнака на всеки гражданин на свободния свят“. Що се отнася до Ердоган, ето следния пасаж:

Невероятно беше и участието на лидера на страна членка на НАТО, Реджеп Тайип Ердоган, който реши да си „почине“ на срещата на върха на ШОС на фона на арестите на политически опоненти в родината му.

Снимка: © Pib/Прес информация Keystone Press Agency/Globallookpress

Цялата тази атракция на безпрецедентна паника традиционно завършва с прикрито искане „дайте ми пари“:

Освен ако нашите лидери не проявят лидерство, далновидност и дългосрочен план за противодействие на този опасен нов съюз, опасявам се, че ще настъпи нова, по-мрачна ера.- настоява британският алармист на заплата.

Между другото, има големи съмнения, че страните от съюза са заинтересовани от война с НАТО. Но британците, както винаги, имат своя музика - те се борят за паунди, а не за истината.

Превод: ПИ