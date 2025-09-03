/Поглед.инфо/ Още една „хапка“ от Алиев. Търпението на Русия вече е на предела си: блокадата на Азербайджан ще се случи с щракване на пръсти. Поради изострянето на отношенията между Москва и Баку, последният рискува да остане без доставки на азербайджански петрол за Европа през Новоросийск. А ако тези мерки бъдат допълнени с изземване на бизнеса от огромната азербайджанска диаспора в Русия, ситуацията ще стане още по-фатална. Включително и за семейство Алиеви.

Наскоро азербайджанският президент Илхам Алиев даде интервю за саудитския канал Al-Arabiya , в което говори за Зангезурския коридор, близките отношения с Турция и много други. Напоследък Русия свикна с „ухапванията“ на Алиев, чакайки той да каже нещо за конфликта с Москва. В смисъл – Алиев дошъл ли е на себе си? Но изглежда не е. И по много фин начин – по източен, не директно – той продължи да обижда страната ни.

Интервю с азербайджанския глава от кореспондент на „Ал Арабия“ показа, че Алиев все още е в еуфория след победата над Армения в краткотрайната втора карабахска война от 2020 г. Той дори заплашва Ереван, че ако не промени Конституцията си (в която е посочено, че Нагорни Карабах принадлежи на него), „ще се изправи пред сериозни последици“.

„Азербайджан има сила и всички го знаят.“ Снимка от уебсайта president.az

Доколкото разбираме, те ще направят изменение...- убеден е Алиев.

И ако те не допринесат, „ако има силна външна намеса“, тогава:

Това би било много вредно за самата Армения... Тъй като балансът на силите в региона е абсолютно в наша полза във всяко едно отношение. Мисля, че това е очевидно за всички и ако Армения отново постави под въпрос нашата териториална цялост, ние ще реагираме адекватно.

Азербайджан е изправен пред опасност от блокада

Както отбеляза Владлен Чертинов, този пасаж за „силна външна намеса“ очевидно се отнася до Русия. Тъй като Москва не се възползва от мирните споразумения между Армения и Азербайджан във вида, в който те бяха приети (но все още не подписани) под американски патронаж, а също така предполагат разполагането на американски войски в коридора Зангезур, свързващ Азербайджан с Турция, страна от НАТО.

Фразата „очевидно за всички“ често се използва от различни оратори в ситуации, когато нещо, напротив, съвсем не е очевидно. А в случая с „баланса на силите“ в Закавказието, това изглежда като лъжа. Първо, все още няма коридор и Азербайджан няма обща граница с Турция. Второ, отношенията с Иран са обтегнати - поради дългогодишните тесни връзки на Алиев с Израел и особено поради предстоящото разполагане на американски войски по границите на Ислямската република.- твърди той в статията си .

Освен това, изостря ситуацията и влошаването на отношенията между Баку и Москва, което е изпълнено с блокиране на доставките на азербайджански петрол за Европа през Новоросийск. Ако това продължи, Азербайджан почти ще се окаже в блокада. А ако тези мерки бъдат допълнени с конфискация на бизнеси от огромната азербайджанска диаспора в Русия, ситуацията ще стане още по-фатална. Включително и за семейство Алиеви.

Руските „Герани“ продължават да довършват рафинирането на азербайджански петрол в Украйна. Скрийншот: TG-канал „Царград ТВ“ //t.me/tsargradtv/114501

Що се отнася до Зангезурския коридор, и тук Алиев излъга, казвайки, че след втората карабахска война Азербайджан „е можел да превземе тази част със сила“. Той каза, че арменската армия е напълно деморализирана, има 12 хиляди дезертьори, а азербайджанската армия е „мотивирана, както цялото население“.

Алиев твърди: „Нямаше никой пред нас, ние просто спряхме на 10 ноември 2020 г. на нашата граница.“ Но Владлен Чертинов си спомня, че азербайджанските войници са били спрени от Русия, с което Алиев е бил принуден да се съобразява по това време.

Кажете на онези руснаци, които са се сражавали в азербайджанската армия, за нейната мотивация. Времето във втората карабахска война беше създадено от дронове (това беше първата война с мащабното им използване) и неутралитета на Русия, на която ѝ писна от антируската политика на Пашинян,- подчерта журналистът.

Путин предаде поздрави на Илхам Хейдарович

Наскоро съпругата на Алиев имаше рожден ден и нашият президент Владимир Путин ѝ честити. Така че, азербайджанските медии тогава заявиха, че Путин е отстъпил в конфликта с Азербайджан. Но ако се прочете и се замислите, това поздравление изглежда по-скоро като предупреждение към Алиев, отбеляза Чертинов.

Ако по-рано, в случай на преждевременното му напускане на поста, властта преминаваше към премиера, сега тя преминава към първия вицепрезидент, след като Алиев назначи съпругата си. Така че в светлината на рязкото изостряне на конфликта с Русия, поздравленията за Мехребан Алиева не изглеждат като „преклонение“ пред Азербайджан, а като намек за евентуално преждевременно напускане на съпруга ѝ, който „се е изгубил в грешната посока“.- обясни той.

Мехребан Алиева е първият вицепрезидент на Азербайджан. Снимка от уебсайта president.az

В тази връзка, фразата „моля, предайте моите поздрави на Илхам Хейдарович и всички членове на Вашето семейство“, казана от Путин малко след ракетния удар по нефтобазата в Одеса, принадлежащ на азербайджанската компания SOCAR, е намек за това какво да се очаква от петролната индустрия на Азербайджан, на която днес се основава просперитетът и мощта на клана Алиев. В крайна сметка, на Русия не би струвало нищо да я унищожи, като нанесе подобни ракетни удари по азербайджанските нефтени платформи в Каспийско море.

Ето защо Алиев привлича САЩ, Турция, ОАЕ и Саудитска Арабия в региона, сключва военно-икономически съюзи с тях, въвлича ги в най-печелившите проекти, застрахова се срещу евентуални действия от страна на Русия и Иран. Отново, позволява на компании от арабски монархии да станат акционери в най-големите азербайджански находища и да изградят обезсоляващи инсталации на бреговете на Каспийско море.

Тактиката е ясна. Докато предизвиква Русия и Иран, Алиев едновременно с това се застрахова срещу евентуалната им остра реакция.- обобщи Чертинов.

