/Поглед.инфо/ Днес в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с руския си колега Владимир Путин, който участваше в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) 2025 г. и ще присъства на честванията по повод 80 години от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Китайският държавен глава посочи, че китайско-руските отношения са изпитвали промените на международната ситуация и са пример за отношения между големи сили. Те се характеризират с постоянно добросъседство, всеобхватно стратегическо партньорство и сътрудничество с взаимна изгода. Си Дзинпин подчерта, че двустранното партньорство ще засили устойчивостта и координацията за укрепването на дългосрочните отношения между Китай и Русия.

От своя страна Владимир Путин заяви, че руско-китайските отношения са придобили висока степен на стратегическо значение, достигайки безпрецедентно ниво в историята. Държавната визита на председателя Си Дзинпин в Русия през май и участието му в честването на 80-годишнината от победата на Съветския съюз във Великата отечествена война, както и участието на руския президент утре в честването на 80-годишнината от победата на китайския народ в съпротивата срещу японската агресия, показват на света как Русия и Китай са се подкрепяли по време на световната антифашистка война. Заедно те изиграха ключова роля в осигуряването на победата както на европейския, така и на източния фронт, потвърждавайки своята непоколебима ангажираност да поддържат съвместно историческата истина и да защитят постиженията на Втората световна война, добави още Путин.