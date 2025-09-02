/Поглед.инфо/ Днес в Пекин председателят на Китай Си Дзинпин се срещна с президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, президента на Монголия Ухнагин Хурелсух и премиера на Пакистан Шабаз Шариф.

По време на срещата с Мирзийоев, Си Дзинпин посочи, че Китай и Узбекистан са добри съседи и стратегически партньори. Китай има желание да ускори обвързването на стратегиите за развитие и да насърчи изграждането на проекта на ж.п. линия между Китай, Киргизстан и Узбекистан, както и да засили сътрудничеството на съвместните научни изследвания, зелените енергии, намаляването на бедността и др.

По време на срещата с Шабаз Шариф, Си Дзинпин заяви, че приятелството между Китай и Пакистан се преживява през трудностите. Двете страни ще ускорят изграждането на общност със споделената съдба в новата ера, за да създадат повече благополучие за двата народа и да дадат пример за региона.

По време на срещата с Хурелсух, Си Дзинпин заяви, че като добри съседи с дълга граница, Китай и Монголия непрекъснато увеличават всеобхватното сътрудничество и обмен. Двете страни трябва да засилят стратегическото доверие и да задълбочат интегрираното развитие и взаимното разбиране между двата народа, за да създадат жизненост за развитието на двустранното всеобхватно стратегическо партньорство.