/Поглед.инфо/ На 3 септември ще бъде отбелязана 80-ата годишнина от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. Президентът на Беларус Александър Лукашенко отново ще присъства на честването. Преди 10 години той беше на площад „Тянанмън“ и стана свидетел на силата на Китай в защитата на мира. 10 години по-късно той отново е поканен и с нетърпение очаква да стане свидетел на новия път на Китай в националната отбрана.

Лукашенко заяви, че Беларус, заедно с китайския народ и с Китай, пази свещената памет за победата в антифашистката война, която е победа от голямо значение за световното развитие. Именно съвместното пазене на мира даде възможност на Китай, Беларус и други страни да живеят в съществуващия ред и да постигнат максимално развитие.