/Поглед.инфо/ Утре Китай тържествено ще отбележи 80-ата годишнина от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

По този повод CGTN и китайския Народен университет проведоха проучване сред 11 613 души от 39 страни. 73.6% от респондентите дадоха висока оценка за приноса на Китай в победата във войната. Анкетираните от 36 от 39-те страни считат, че Китай е бил основно източно бойно поле във Втората световна война. 70% от запитаните от Индия и Малайзия също отговориха положително на този въпрос.