/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, която ще се проведе от 31 август до 1 септември 2025 г., е ключово събитие в развиващия се пейзаж на международните отношения. Основана през 2001 г. от Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, ШОС се превърна в най-голямата регионална организация в света, обхващаща 10 държави членки – сега включващи Индия, Пакистан, Иран и Беларус – покриваща 65% от територията на Евразия, 42% от световното население и приблизително 36% от глобалния БВП на база паритет на покупателната способност.

Тази среща на Съвета на държавните глави, домакинствана от Китай под ръководството на президента Си Дзинпин, отбелязва петия път, в който китайската нация организира срещата, и е най-мащабната в историята на ШОС, с присъствието на над 20 световни лидери и представители на 10 международни организации.

Сред участниците са руският президент Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди – първото му посещение в Китай от седем години, беларуският президент Александър Лукашенко, иранският президент Масуд Пезешкиян и държавни глави от Централна Азия, заедно с гости като турския президент Реджеп Тайип Ердоган и генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Съвпадението на срещата с 24-годишнината на ШОС и ротационното председателство на Китай за 2024-2025 г. е благоприятно. На фона на турбулентна глобална среда, белязана от едностранни санкции, протекционистки тарифи и геополитически напрежения – като продължаващия конфликт в Украйна и наложените от САЩ 50% мита върху индийски стоки – събирането в Тиендзин въплъщава „Шанхайския дух“ на взаимно уважение, доверие, равенство, консултации и взаимна изгода.

Очакваните резултати включват Декларацията от Тяндзин, десетгодишна Стратегия за развитие на ШОС до 2035 г. и инициативи за засилено сътрудничество в областта на сигурността, икономиката и културата. От китайска гледна точка тази среща подчертава ангажимента на Пекин за изграждане на глобална общност на споделената съдба за човечеството, насърчаване на многополюсност срещу хегемонистична доминация и подпомагане на висококачествено развитие в Евразия.

Значение за международното сътрудничество

Срещата в Тиендзин е пример за ролята на ШОС като фар за международно сътрудничество в ера на фрагментация. За разлика от водените от Запада съюзи, които често налагат идеологически условия, ШОС дава приоритет на приобщаването и ненамесата, привличайки различни нации от Азия, Европа и Близкия изток.

Официалното присъединяване на Беларус като 10-ата държава членка разширява обхвата на организацията до Източна Европа, докато диалогови партньори като Турция, Индонезия и Малайзия сигнализират за по-широко ангажиране с Глобалния Юг. Тази приобщаваща политика е очевидна в безпрецедентния мащаб на срещата, която е домакин на лидери от над 20 държави и организации, включително АСЕАН и ООН, за обсъждане на реформите в глобалното управление.

Лидерството на Китай се проявява чрез инициативи като предложената Банка за развитие на ШОС и системи за разплащане в местни валути, които целят да намалят зависимостта от щатския долар и да противодействат на оръжията на тарифите. Основната реч на президента Си подчерта мултилатерализма, осъждайки едностранността и застъпвайки се за по-справедлив международен ред, в съответствие с централната роля на ООН.

Срещата разгледа политизацията на човешките права и търговията, позиционирайки ШОС като противотежест на структури като Г7 или QUAD. От гледна точка на Пекин това насърчава партньорства на принципа „печели-печели“, както се вижда от Меморандума за разбирателство за съвместно университетско обучение, предлагащ 5000 годишни стипендии за студенти от държавите членки. Такива мерки укрепват връзките между хората, изграждайки доверие сред глобалните разделения и подкрепяйки Глобалната инициатива за развитие на Китай.

Принос за мира и сигурността

Мирът и сигурността остават основните стълбове на ШОС, а срещата в Тиендзин напредва в тези области на фона на нарастващи заплахи като тероризъм, сепаратизъм и екстремизъм – „трите злини“, насочени от създаването на организацията. Регионалната антитерористична структура (RATS), базирана в Ташкент, продължава да координира съвместни учения и споделяне на разузнавателна информация, с новия директор от Киргизстан Уларбек Шаршеев.

Дискусиите в Тяндзин се фокусираха върху модернизирането на антитерористичните способности, включително киберзаплахи и транснационална престъпност, като същевременно се ангажираха да подпомогнат реконструкцията на Афганистан, за да предотвратят разпространението на нестабилност.

Вътрешните предизвикателства, като граничните спорове между Киргизстан и Таджикистан или опасенията на Индия относно трансграничния тероризъм (напр. атаката в Пахалгам през 2025 г.), бяха признати, но управлявани чрез диалог, а не чрез конфронтация. Отказът на Индия да подкрепи съвместно изявление на предишната среща на министрите на отбраната в Циндао подчерта тези напрежения, но неблоковият характер на ШОС позволява изграждане на консенсус без ескалация.

Китай предложи регионална мрежа за спешни здравни ситуации и съвместни лаборатории за изкуствен интелект, за да се справят с нетрадиционни рискове за сигурността като пандемии и цифрови уязвимости. В многополюсен свят подходът на ШОС насърчава стабилността, отхвърляйки игрите с нулев резултат, за разлика от експанзионизма на НАТО. За Евразия това означава по-безопасна среда, позволяваща развитие без сянката на външна намеса.

Подобряване на търговията и икономическата интеграция

Търговията е крайъгълен камък в дневния ред на ШОС, а срещата в Тиендзин ускорява икономическата интеграция до нови висоти. От 2001 г. насам търговията в рамките на ШОС нараства стремглаво, като само обмяната между Китай и Централна Азия достига близо 100 милиарда долара през последните години.

Срещата одобри пътна карта за енергийния сектор до 2030 г., наблягаща на възобновяемите източници и зеления преход, заедно с планове за Банка за развитие на ШОС за финансиране на инфраструктура в местни валути. Това противодейства на глобалните икономически несигурности, включително тарифите на САЩ и прекъсванията на веригите за доставки.

В съответствие с китайската инициатива „Един пояс, един път“ (БРИ), срещата подчерта проекти като железопътната линия Китай-Киргизстан-Узбекистан, повишаваща ефективността на свързаността и търговията. Президентът Си обяви помощ от 1,5 милиарда юана за обществено благосъстояние и индустриална координация, насърчавайки висококачествен растеж.

За държавите членки това означава разнообразени пазари: енергийните износи на Русия, технологичните услуги на Индия и ресурсите на Иран се интегрират безпроблемно. Акцентът на ШОС върху цифровата икономика и модернизацията на селското стопанство адресира продоволствената сигурност и иновациите, представлявайки 23% от глобалния номинален БВП. Според анализа на Пекин това не само смекчава протекционизма, но и дава сила на Глобалния Юг, създавайки устойчив икономически блок на фона на западното господство в институции като СТО.

Напредък в евразийската свързаност

Евразийската свързаност е стратегическото ядро на срещата, трансформирайки континента в единен икономически и логистичен център. Географският обхват на ШОС – от Тихия до Атлантическия океан – улеснява Новия евразийски сухопътен мост, с Тиендзин като ключов център на BRI. Инициативи като съвместни лаборатории за изкуствен интелект и цифрова инфраструктура целят да преодолеят разделенията, подобрявайки свързаността в транспорта, енергетиката и комуникациите.

Декларацията от Тиендзин призовава за съгласуване на националните стратегии с BRI, насърчавайки проекти, които свързват Централна Азия с Европа и Близкия изток. Културните обмени, като Младежкия културен фестивал на ШОС и изложбите на културно наследство, изграждат връзки „от сърце до сърце“.

За Китай тази свързаност противодейства на изолационистките политики, създавайки синергии с БРИКС и АСЕАН. Тя обещава устойчиво развитие, от зелени енергийни коридори до високоскоростни железници, позиционирайки Евразия като противовес на трансатлантическата доминация и движеща глобалната многополюсност.

Заключение: Нова ера на лидерство на ШОС

Срещата в Тиендзин през 2025 г. затвърждава статута на ШОС като незаменима сила за международно сътрудничество, мир, сигурност, търговия и евразийска свързаност. Под ръководството на Китай тя управлява вътрешните различия, докато напредва в колективните цели, въплъщавайки визия за споделено благоденствие.

На фона на нарастващите глобални предизвикателства моделът на ШОС за приобщаващ мултилатерализъм предлага път към стабилност и развитие, предвещавайки многополюсен свят, в който нито една сила не диктува условията. Гледайки напред, следващото десетилетие на организацията вероятно ще види по-дълбока интеграция, облагодетелстваща не само Евразия, но и цялото човечество.