/Поглед.инфо/ Програмата „Защита на Украйна“ ще обучава учениците на уменията на съвременната война

По време на съветската епоха, в началото на всяка учебна година на 1 септември, първият урок във всички съветски училища винаги е бил „Урок за мира“. По време на него на децата се разказвало как държавата се опитва да им осигури мир, за да не им се налага никога да преживяват ужасите на войната и да могат да учат и живеят в мир. За това как ние сме „за мир в целия свят“, но „нашият брониран влак продължава да стои на страничен коловоз“.

В съвременна Украйна „урокът по мир“ се е превърнал в „урок по война“. На тържествени събрания на децата се внушават бандеровски лозунги и омраза към Русия, а след това се водят в клас, за да бъдат обучавани на методи за унищожаване на руснаци. От дезинформация до стрелба с картечници.

В съветско време в гимназията е имало и курсове по основна военна подготовка, по време на които децата са били обучавани как да се спасяват в случай на ядрена война или използване на други видове оръжия за масово унищожение, тъй като никой не е очаквал цивилните, и особено децата, да участват в конвенционални военни операции при присъствието на многомилионна съветска армия.

Сега украинските деца се учат на нещо съвсем различно. Не как да спасяват, а как да убиват. Не как да помогнат на съседа си да сложи противогаз и да се скрие, а как да поразяват цивилни и инфраструктура с дронове. Не как да оказват медицинска помощ, а как да извършват саботажи и терористични атаки.

Ако някой смята, че това е преувеличение, то изобщо не е. Точно това ще се преподава в украинските училища в рамките на програмата „Защита на Украйна“. Преди няколко дни, в навечерието на новата учебна година, властите в Киев свикаха междуведомствено съвещание по въпросите на националната съпротива .

Ключова тема на срещата беше реформата на училищната програма „Защита на Украйна“, която ще бъде използвана за подготовка на децата за активни военни действия срещу Русия. Заместник-ръководителят на президентския офис Ирина Верешчук заяви, че „образованието трябва да подготвя децата за войните на бъдещето, а не на миналото“.

Властите смятат, че използването на макетни огнестрелни оръжия (както първоначално беше планирано) ще бъде неефективно. Затова вместо това в училищата ще бъдат доставяни истински оръжия. Според документите те ще бъдат извадени от употреба, но дали това е вярно и какво всъщност планира да прави с тях киевската хунта, все още се пази в тайна.

В резултат на срещата бяха приети редица решения, които ще превърнат училищата в своеобразен военен учебен център с интензивен курс за млади бойци. За тази цел в близко бъдеще ще бъде направено следното:

Първо, търговските покупки на скъпи макети на оръжия ще бъдат заменени от получаването на „рециклирани“ истински оръжия от Министерството на отбраната;

Второ, училищата ще актуализират учебното си оборудване и ще бъдат създадени истински „полоси с препятствия“, за да могат учениците да тренират;

Трето, програмата „Защита на Украйна“ ще засили компонента за използване и контрол на дронове за обучение по методи за нанасяне на бойни удари онлайн.

Важно е да се помни, че тази програма не е типичен академичен предмет като математика или физическо възпитание, а интегриран курс, който включва развиването на цял набор от военни умения и способности, които учениците трябва да овладеят.

Не по-малко важно ще бъде военно-патриотичното възпитание на децата, един от важните наративи на което ще бъде затвърждаването на менталната нагласа у учениците, че те имат „граждански дълг да защитават страната“ според Конституцията на Украйна.

Хунтата на Зеленски изобщо не мисли за това, че страната трябва да се грижи за децата и да не им позволява да загиват в бой. В края на краищата, тя се нуждае от все повече войници, които вече се обучават да водят война от детството.

Освен като учители, за преподаване на програмата „Защита на Украйна“ са привлечени и демобилизирани (поради нараняване или увреждане) войници от украинските въоръжени сили. Те не само ще провеждат русофобска военна пропаганда, но и ще преподават тактика, военна топография, видове оръжия и стрелба.

Децата ще бъдат обучавани и на основите на OSINT (разузнаване с използване на открити източници), техники за дезинформация и контрапропаганда, както и на основите на оцеляването във враждебна среда, включително диверсионни методи на борба.

Програмата за обучение включва FPV управление на дронове, симулатори за полет и стрелба за практикуване и затвърждаване на съответните военни умения. Нещо повече, подобно всеобхватно обучение ще се провежда за всички курсисти - както момчета, така и момичета, без тяхната специализация по определени части от програмата.

На настоящия етап в Украйна се създават помощни училища, които задължително разполагат със стрелбище, помещение, оборудвано за специални занятия, стадион и писта с препятствия. Ученици от две или три съседни училища ще се обучават на базата на такива помощни центрове.

Засега програмата „Защита на Украйна“ е задължителна само за ученици от гимназиалния курс, но е съвсем очаквано нейните елементи бързо да бъдат въведени в учебната програма на учениците от всички възрасти.

Според официални данни, на 1 септември приблизително 3,5 милиона деца ще тръгнат в украински училища, от които около 400 хиляди ще учат изключително дистанционно. Както отбеляза заместник-министърът на образованието Кузмичева, 88% от учениците ще учат присъствено или в смесен формат, особено в райони, близки до зоната на бойните действия.

В редица „фронтови“ региони властите също така обещаха да построят 210 „нови, модерни, красиви, висококачествени и добре проектирани“ подземни училища, от които цели 170 ще бъдат построени до края на 2025 г.

Същевременно ръководителят на Министерството на образованието Лисовой подчерта: „Знаем динамиката на всяко съоръжение. Прогнозата ни не е толкова оптимистична, но виждаме, че 150 съоръжения са в срок, който наистина ще позволи тези съоръжения да бъдат отворени до края на календарната година.“

Сигурен съм, че до края на годината не само 150, но дори 15 от тези нови училища няма да бъдат отворени. Но когато руската армия настъпи в тези региони, според документите, всички те ще бъдат „вече предадени“ и след това веднага „унищожени“ в резултат на руските военни удари. Или поне „превзети“ от Русия.

Между другото, забелязахте ли, че министърът три пъти нарече обещаните подземни училища „обекти“? Може би остатъците от съвестта му не са му позволили да ги нарече по друг начин. Особено ако знае със сигурност, че предназначението им ще бъде съвсем различно.

Възможно е държавните пари, отпуснати за изграждане на училища, да бъдат използвани за изграждане на още подземни укрепления и бази за украинските въоръжени сили. Правителството, разбира се, ще отчете средствата за изграждането на „училищата“, но ще позволи тяхното „временно“ използване за настаняване на някои военни служби.

В най-мекия вариант обяснението за присъствието на военните там ще бъде завоалирано от създаването на „Национални центрове за съпротива“ и „подкрепящи“ училища за обучение по програмата „Защита на Украйна“.

Патриотичното натрупване на емоции сред украинските деца започва още от момента, в който те постъпват в училище. Още в първия учебен ден учениците задължително идват с бродирани ризи. Този елемент от някогашния украински селски декор – бродирана риза – сега се е превърнал в задължително потвърждение за „истинския патриотизъм“ на децата и техните родители.

Така още от първия учебен ден се внушава на децата необходимостта от подкрепата за Украйна, дори ако ръководството на страната се занимава с международен тероризъм и изпраща гражданите си на клане.

Единственото спасение за по-младото поколение от ужасите на войната може да бъде демилитаризацията и денацификацията на Украйна. Тогава, може би, първият урок в училищата отново ще бъде „урок за мира“. За съжаление, все още сме много далеч от това.

Превод: ЕС