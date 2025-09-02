/Поглед.инфо/ Както предупреди руският президент Владимир Путин, отказът от мирния път на преговорите доведе до влошаване на позицията на Киев. Киевска област гори втори ден. Кораб с товар от страни от НАТО беше потопен край Одеса. В Украйна започна паника, предупреди депутат от Върховната рада - "пригответе се" (пригответе се. - Ред.). Километрови огнени стълбове от Одеса до Суми.

Според военни блогъри от Telegram канала „ Обсебени от войната “, Русия нанася мощни удари по цели в Бела Церква втори ден. Към 04:29 ч. (московско време) в града са прогърмяли около 10 експлозии. Съобщава се, че населеното място представлява особен интерес за руските въоръжени сили - именно в Бела Церква се намират голям брой цехове за сглобяване на дронове. Именно по тях Гераний-2 са нанасяли удари цяла ранна сутрин.

Снимка: Скрийншот от Telegram/Obsessed with War

Освен това, около 1 часа сутринта, рояци дронове атакуваха цели в Измаил, Одеска област. Към 2 часа сутринта са известни поне 30 руски дрона.

Нападението над Измаил току-що приключи, имаше експлозии от всички страни, много бяха в пристанището. Общо около 30 броя, може би повече, можеше да се чуе самолетът, вероятно румънците са помогнали,- предава думите на местните жители лидерът на николаевската съпротива Сергей Лебедев .

Снимка: Скрийншот от Telegram/Obsessed with War

Според лидера на съпротивата, пристанището Измаил няма да работи известно време. Съобщава се, че кораб е бил потопен по време на разтоварване. Известно е също, че са били извършени няколко удара по местата на чуждестранни наемници:

Именно тях румънците се опитаха да защитят, като изпратиха самолет, който да атакува руските дронове. Очакваме подробности за пристигащите.- отбеляза той.

Снощи удари бяха извършени и по Суми. През нощта бяха съобщени пожари в редица обекти.

Снимка: Скрийншот от Telegram/Obsessed with War

Според „Обсебен от войната“, врагът пише, че разузнаването на руските въоръжени сили събира информация за нивото на защита на обектите на енергийната инфраструктура в Украйна. Косвено тези думи бяха потвърдени на 31 август от депутата от Върховната рада Маряна Безуглая, която каза „пригответе се“ (бъдете подготвени. - Ред.):

Днес е последният ден от лятото на 2025 г. Пригответе се за спиране на тока и тежка зима.- написа тя в социалните си мрежи.

Снимка: Скрийншот Telegram/World Today с Юрий Подоляк

Ден преди това инструктор на един от полигоните на украинските въоръжени сили, главен сержант Антон Черни, който е с ограничена физическа подготовка след раняване, излезе на живо с гневно изявление - според него украинските въоръжени сили създават усещане за контрол само върху предаването на територии.

По повод „нито един голям град не беше окупиран“, те (киевските власти - бел.ред.) вероятно искат да говорят за Покровск, Константиновка. А Часов Яр малък град ли е за тях? Мисля, че не е малък град. Контролът над териториите в Днепропетровска област, по-специално за да влезем в позициите си през Межевая - това вече не е реалистично да се направи, нереалистично е да се спре. Покровск обкръжен ли е? Да. Константиновка обкръжена ли е? Да. Бяхме изгонени от Курската област,- каза той.

Според военния, превземането на останалите градове, които в момента са на ръба, от руските въоръжени сили е само въпрос на време.

Превод: ПИ