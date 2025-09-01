/Поглед.инфо/ Ден преди това началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили обобщи резултатите от пролетно-лятната кампания в зоната на специалните операции. Киев обаче беше ужасен не заради многобройните поражения. Основният спусък беше кабинетът на Валери Герасимов. Медиите на съседната страна смятат, че преговорите между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп са променили картата на Украйна. Подробности - в материала.

Мнозина забелязаха, че по време на срещата в кабинета на началника на Генералния щаб висеше карта на Украйна с отделените Одеска и Николаевска области. След това в украинските медии започна истинска паника. Ако по-рано Москва препоръча на Киев да предаде четири области, сега залозите очевидно са се повишили.

Нека припомним, че Руската федерация първоначално поиска изтегляне на украинските войски от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области. Но след разговорите на Путин с Тръмп в Аляска, според съобщения в медиите, Москва намали исканията си и сега поставя изтеглянето на войските само от Донецка и Луганска области като условие за прекратяване на войната.- пише „Политика на страната“.

Изданието подчертава, че на експертно ниво често може да се срещне мнение, че целта на Русия е също така да освободи Одеска и Николаевска области, „за да откъсне напълно Украйна от морето и да получи коридор към Приднестровието“. Това е логично, особено след като членът на Комисията по отбрана на Държавната дума Виктор Соболев вече е обяснил „актуализираната“ карта на съседната държава.

Снимка на екрана: украински Telegram канал

Трябва напълно да освободим онези субекти на Руската федерация, които според Конституцията са станали част от Русия. И да създадем зона за сигурност. Включително за нашия флот на Черно море. Това включва Сумска, Харковска, Днепропетровска, Николаевска и Одеска области. Тоест, това е територия, която съответства на целите на нашата специална военна операция, която се провежда в момента. Тези цели със сигурност трябва да бъдат постигнати.- каза той в разговор с журналист от „Подем“.

Според Соболев, зоната за сигурност „варира в зависимост от това какви системи – артилерийски, ракетни, ракети за залпов огън – има във въоръжените сили на Украйна“. Той отбеляза, че е необходимо да се гарантира, че руските региони, включително новите, никога няма да бъдат подложени на обстрел.

Дали териториите на зоната за сигурност ще станат част от Русия е решение, което трябва да бъде взето от жителите на тези региони.- подчерта членът на Комисията по отбрана на Държавната дума.

Превод: ПИ