/Поглед.инфо/ Разговор на Георги Стамболиев с историка и журналист Симеон Миланов:
- Защо Урсула фон дер Лайен дойде в България?
- Готвят ли страната ни за конфликт с Русия?
- Как европейските елити управляват ЕС?
- Колониална ли е системата в ЕС спрямо малките държави?
- В ЕС ли е мястото на България или има и алтернативи?
- Защо САЩ са недоволни от ЕС?
- Какви са недъзите на либерализма, който унищожава Европа?
/ВИДЕО/
Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=IeZVC0nzvcg