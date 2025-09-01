/Поглед.инфо/ Разговор на Георги Стамболиев с историка и журналист Симеон Миланов:



- Защо Урсула фон дер Лайен дойде в България?

- Готвят ли страната ни за конфликт с Русия?

- Как европейските елити управляват ЕС?

- Колониална ли е системата в ЕС спрямо малките държави?

- В ЕС ли е мястото на България или има и алтернативи?

- Защо САЩ са недоволни от ЕС?

- Какви са недъзите на либерализма, който унищожава Европа?

/ВИДЕО/

