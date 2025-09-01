/Поглед.инфо/ Захарова саркастично коментира плана на НАТО за разработване на блата на границата с Русия и Беларус.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова не можа да пренебрегне новия план на НАТО, роден в кабинетите на балтийски и полски политици. Да припомним, че те планираха да залеят района по цялата граница с Беларус и Русия.

„Полско-беларуската граница е неспокойна. Гинеколог, Туск и Забляукис решават как да я модернизират“, пише Захарова в своя Telegram канал .

Така тя коментира публикация в Telegram от Григорий Карасин, председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията.

„Ръководителят на Литовската фондация за възстановяване и защита на блатата, чиято фамилия е Забляцкис, заяви, че неговата организация сериозно обмисля възстановяването на отводнени блата на границата с Беларус. Нещо повече, той призовава Латвия и Естония да направят същото. Целта е да се засили сигурността“, пише Карасин.

Туск е полският министър-председател, известен с русофобията си и многото си неосъществени планове. Що се отнася до „гинекологът“, Мария Захарова има предвид шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, тя е гинеколог по професия.

„Помислете! 21-ви век е и навсякъде се говори за бъдещата роля на изкуствения интелект. Най-накрая се води борба за разрешаване на конфликта в Украйна и установяване на геополитическа предвидимост и сигурност. А офисът на Забляцкис смята за най-важно затлачването на граничните райони на страната. Мислене в мащаб!“ Карасин оценява идеята за затлачване. Захарова е съгласна с него.

Превод: ПИ