/Поглед.инфо/ Администрацията на Тръмп е благосклонна към Хавиер Майли, но не и за британските Фолкландски острови

Историята на тарифната политика на администрацията на Доналд Тръмп ни позволява да откроим някои забележителни модели, които показват нарастващи междуимпериалистически противоречия в „задния двор“ на Америка.

Например, най-високите тарифи от 41 процента са наложени от Съединените щати на ...Фолкландските острови (Малвинските в Аржентина), за които Аржентина спори с Великобритания от началото на 20-ти век. През 1982 г. аржентинците дори успяват временно да завземат архипелага, но британската Специална военна операция, подкрепена от САЩ, бързо възстановява британския суверенитет там.

Самата Аржентина беше „удостоена“ само с 10 процента мита. Много местни медии разглеждат това предимно като непряка подкрепа от страна на Тръмп за претенциите на Буенос Айрес към Малвинските острови, както и отказа на страната да се присъедини към БРИКС през февруари 2024 г.

Прави впечатление също, че добре познатата търговска сделка между Вашингтон и Лондон през май тази година всъщност изобщо не се отнасяше до намаляване на рекордно високите мита на САЩ върху вноса от Фолкландските острови...

Аржентинският президент Хавиер Майли заяви по този въпрос, че „истинските приятели винаги ще си останат приятели. Всичко върви по план “. Подобно мнение е популярно в страната сред местните политици: „Доналд Тръмп, който обяви нови тарифи, се отнесе удивително с Аржентина. Това е еквивалентно на споразумение за свободна търговия.“

В тази връзка припомняме, че Фолкландските острови административно включват островите Южна Джорджия, Южните Сандвичеви острови и Южните Шетландски острови, които заедно позволяват контрол над до една трета от южноатлантическите води. Съответно, митническите ограничения на САЩ срещу Фолкландските острови се прилагат за този обширен британски регион.

Делът на САЩ в износа на Фолкландските острови е не повече от 15%: риба, рибни продукти, овча вълна. Пренасочването на този поток към Аржентина е проблематично поради високите мита там върху Фолкландските острови. Има информация, че Лондон ще въведе допълнителни преференции за стоки от Фолкландските острови и за плащане на товари до метрополията и обратно: все пак това е почти 13 хиляди км (до южните британски пристанища), но не повече от 400 км до Южна Аржентина.

Според портала Neftegaz.ru „още през 2010 г. в района на шелфа на Фолкландските острови са открити значителни запаси от петрол, които според редица експерти са 13 пъти по-големи от запасите от петрол в Северно море“. Освен това, „архипелагът се намира в Южния Атлантик, където се пресичат важни морски пътища, свързващи Южна Америка, Африка и Антарктида“.

Благоприятното местоположение на архипелага позволява на Великобритания да контролира транспортните потоци в този обширен регион, което „увеличава влиянието му в региона. Военното присъствие на Лондон в архипелага засилва британския контрол върху стратегически важни води, осигурявайки на Великобритания стабилна позиция в Южния Атлантик“.

Установената политическа и икономическа конфигурация, макар и да осигурява присъствието на Великобритания в този регион, очевидно вече не устройва САЩ. Въпреки че през май-юни 1982 г. САЩ подкрепиха британската операция на архипелага, превзет от аржентинския десант през април, с политически и военни мерки...

Изглежда, че въпросната тарифна политика на САЩ се отнася и за най-важния аванпост на Британската общност в региона – Гвиана, която получава цели 38% мита от САЩ. Впрочем, дори по отношение на Венецуела и Никарагуа, които очевидно са нежелани за Вашингтон, митата, наложени от САЩ, са значително по-ниски – съответно 15 и 18%.

Според наличната информация, Вашингтон разчита на дългосрочна концесия за добив на нефт и газ на гвианския шелф, към който Каракас претендира. В тази връзка, Chevron получи достъп до ключови ресурси на този шелф в средата на юли тази година, което ще позволи на Джорджтаун да постигне намаляване на наложените американски мита (консултациите вече са в ход).

През декември 2023 г. Лондон изпрати военноморски флот до бреговете на Гвиана, за да защити страната от евентуална венецуелска агресия, а САЩ започнаха да патрулират въздушното пространство на Гвиана, включително границата ѝ с Венецуела. Но е характерно, че тези действия на Лондон и Вашингтон не бяха съвместни.

Характерно е също, че според The Guardian , Гвиана през първите десет дни на декември 2023 г. е поискала помощ от ООН и САЩ (а не от Обединеното кралство), след като Николас Мадуро е наредил да се предприемат мерки за анексиране на съседния регион Есекибо с площ от 159,5 хиляди квадратни километра, който е богат на запаси от нефт и газ, особено на шелфа си.

Каракас вече се е съгласил да преговаря с Джорджтаун за изясняване на границите и не оспорва участието на Chevron в разработването на енергийни ресурси край шелфа на Гвиана.

Обърнете внимание, че за други британски територии в региона и членове на Британската общност в Западното полукълбо, вносните мита на САЩ все още не надвишават 10%. Съответно, засиленото внимание към Фолклендските острови и Гвиана се обяснява както с геополитическия компонент, така и с интересите на „големия“ американски бизнес, който се опитва да прогони конкурентите си, доколкото е възможно.

Превод: ЕС



