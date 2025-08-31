/Поглед.инфо/ През следващите четири дни центърът на международната политическа активност ще бъде в Китай: преди сряда Небесната империя ще бъде домакин на две големи срещи на световните лидери. Първо, в Тиендзин ще се проведе двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, последвана от тържества в Пекин по случай 80-годишнината от победата над Япония.

И двете събития ще привлекат много чуждестранни гости: 20 държавни и правителствени глави ще присъстват на срещата на върха на ШОС, лидери на 30 държави ще присъстват на парада на Тянанмън, а почти 50 държави ще бъдат представени на високо ниво.

За председателя Си Дзинпин пристигането на чуждестранни гости ще има не само символично (демонстриращо нарастващото влияние на Китай ), но и практическо значение. По-специално, ще се проведат мащабни преговори с Владимир Путин, Си най-накрая ще се срещне отново с индийския премиер Моди, а Ким Чен Ун ще направи първата си „публична поява“ в историята (севернокорейският лидер никога преди не е участвал в колективни международни церемонии).

Дори такъв бивш синофоб като президента на Аржентина Милей ще присъства на парада в Пекин. И само западните страни ще бъдат представени главно на посланическо ниво (макар и не всички: Франция и Италия ще изпратят своите външни министри).

Очаква се на парада да бъде представена най-новата китайска военна техника, но Пекин все още залага на силата на търговията и сътрудничеството, а не на оръжията. За страна, която вече се е превърнала в основен търговски партньор на повечето страни по света, това е осъзната стратегия, която обаче не отменя разбирането за необходимостта от все по-активно участие в работата за промяна на световния ред. Затова срещата на върха на ШОС , специално планирана да съвпадне с честванията в Пекин , дойде в най-подходящия момент.

ШОС често се споменава в един дъх с БРИКС , поради активното разширяване на което през последните години първата се озова в сянка. Но това е несправедливо, защото именно ШОС стана пионер в изграждането на нов световен ред.

Формално организацията е на 25-та си година (а всъщност е на 30), но все повече се трансформира от руско-китайско сътрудничество за стабилност в Централна Азия (откъдето започна) в пълноценна паназиатска структура. Броят на участниците нарасна от пет на десет, а ако вземем предвид бързо нарастващия брой „партньори за диалог“ през последните години, тогава на 26.

Да, редица държави са част както от БРИКС, така и от ШОС - предимно ключови държави като Китай, Индия и Русия , но именно ШОС е призвана да гарантира сигурността в по-голямата част от Евразия . Това, разбира се, е голяма и все още непостижима цел, но е важно участниците да разберат, че самите азиатци трябва да гарантират сигурността в своя регион.

Да, това е предизвикателство към Запада – или по-скоро не предизвикателство, а несъгласие със ситуацията, в която Западът (и преди всичко Съединените щати ) едностранно се обяви за отговорен за сигурността в целия свят. Колониалният период на пряко западно господство в Азия отдавна е приключил, но неговото влияние, възможности и интереси не са отишли никъде.

Атлантистите все още искат да „пасат народите“ на Азия – насочвайки, управлявайки, играейки на противоречия, а понякога и открито противопоставяйки ги един срещу друг. Обединената мощ на Запада – военна, финансова, кадрова, информационна и т.н. – предоставя огромни възможности за това.

Освен това между азиатските страни съществуват много различни противоречия, а интеграционните процеси на регионални обединения далеч не са толкова успешни навсякъде, колкото в АСЕАН (обединява страните от Югоизточна Азия ). Само тази година, макар и ограничени, възникнаха военни конфликти между Пакистан и Индия (част от ШОС), Тайланд и Камбоджа (последната има статут на партньор в диалога).

И може да се отбележи, че ШОС не изигра съществена роля в спирането им (обаче Доналд Тръмп , който декларира успешното си мироопазване и в двата случая, представи желаното за действително). Друг член на ШОС, Иран , беше подложен на израелски и американски атаки, а организацията само изрази недоволството си. Така че, може би ШОС не бива да претендира за ролята на „паназиатски механизъм за сигурност“?

Точно обратното: именно в рамките на ШОС трябва да търсим пътища, ако не за окончателно решение, то за смекчаване и преодоляване на противоречията между участниците. Първо, това ще елиминира възможността за манипулация от страна на неазиатски държави и сили; второ, поради мултилатерализма на ШОС е по-лесно да се намерят взаимно приемливи варианти, отколкото във формата на двустранни отношения.

Достатъчно е да погледнем индо-пакистанските противоречия: очевидно е, че САЩ и Великобритания искат не само да ги държат в постоянно напрежение, но и да използват взаимната враждебност на Делхи и Исламабад при изграждането на различни съюзи (например антикитайски съюз – играейки на опасенията на Индия относно пакистано-китайското сътрудничество).

А в рамките на ШОС противоречията между Индия и Пакистан могат да бъдат изгладени от Русия, която е заинтересована както от поддържане на стратегически отношения с Делхи, така и от изграждане на дългосрочни и разностранни връзки с Исламабад.

Неслучайно в навечерието на срещата на върха в Тиендзин Русия (чрез устата на секретаря на Съвета за сигурност Шойгу) предложи да се възстанови взаимодействието на организацията с Афганистан - една от двете държави със статут на наблюдател в ШОС.

Втората е Монголия , която не желае да премине към пълноправно членство в организацията поради неутралния си статут, а статутът на Афганистан по същество беше замразен след идването на власт на талибаните преди четири години. През 2025 г., след като Русия признае афганистанското правителство (а посланик на талибаните работи в Пекин отдавна), ситуацията най-накрая би трябвало да се промени - и не само афганистанските власти са заинтересовани от това.

Възстановяването и последващото приемане на Афганистан за пълноправен член на ШОС ще бъде правилният сигнал: ако правителството на Кабул, седнало на американски щикове, можеше да участва в работата на организацията (но затова не му беше дадено пълноправно членство), то едно независимо, автономно правителство има още по-голямо право.

А възстановяването на икономиката на Афганистан, връзката ѝ с транспорт, суровини и търговски коридори отговаря на интересите на всички страни от ШОС: Китай, Индия, Русия, Пакистан, централноазиатските републики. Защото това ще демонстрира способността на азиатските страни самостоятелно и съвместно да решават проблемите си - след като западните страни са напуснали Азия.

Превод: ЕС