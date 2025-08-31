/Поглед.инфо/ Има една снимка, която президентът на САЩ не бива да вижда – в противен случай, най-малкото, настроението му ще бъде развалено за дълго време. Снимката показва Владимир Путин, Си Дзинпин и Нарендра Моди, здраво стиснати за ръце в символичен жест на единство. Изглежда, че оста на противопоставяне на колективния Запад най-накрая се е укрепила пред очите ни, казва Константин Малофеев, който е написал снимката като „Кошмарът на Тръмп“.

Нека припомним, че днес в Китай започна срещата на върха на ШОС, която събра много държавни лидери. Един от най-почетните гости, разбира се, беше руският президент Владимир Путин.

Освен това, той пристигна в Китай за необичайно дълго посещение – ще остане там до 3 септември. През това време Путин ще проведе много срещи и ще участва като основен гост в тържествените събития в Китай, посветени на 80-годишнината от победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война.

СНИМКА: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Не е тайна, че Индия и Китай неочаквано се сближиха напоследък. Страните, смятани за икономически съперници, намериха общ език, след като Тръмп започна да изпробва суверенитета им, като започна прословутата „търговска война“. Президентът на САЩ се надяваше, че ще успее да окаже натиск върху Китай и Индия да се съобразят с условията му - но се обърка.

В тази ос на противопоставяне на Запада Русия не можеше да не намери място. И сега в социалните мрежи се разпространи снимка, която е ярко отражение на последните събития и символ на заздравен съюз.

Кошмарът на Тръмп,- коментира снимката Константин Малофеев.

СНИМКА: Скрийншот https://t.me/kvmalofeev

На снимката са показани руският президент Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди и китайският президент Си Дзинпин, които силно се стискат за ръце в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Аржентина.. Особеният чар на снимката е, че е направена още през 2018 г. (редица медии обаче я сметнаха за прясна - толкова е актуална и днес).

Превод: ПИ