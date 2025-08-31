/Поглед.инфо/ В заводите „Круп“ днес отливат гранати.



Натъпквайте здраво! — за нас са те, братя.



Те нашата кръв из полята ще пият.



Натъпквайте здраво! Милиони сме ние…

Във „Байер“ получили някакъв газ

от нова порода. И той е за нас.

той нашта осаждена гръд ще разяжда.

Картината ясна… Нали се догаждаш?

Във „Викерс“ пробиват картечни дула.

Шестстотин куршума в минута — за нас.

те наште корави глави ще пробиват.

Бъдете щастливи! Бъдете щастливи!

Бъдете щастливи, не виждайте как

настига ни буря, обвива ни мрак.

Вземете за почест пред нашта епоха.

Но, моля… по тихо! Но, моля…

без ропот!