/Поглед.инфо/ САЩ завиждат на Русия като световен лидер както по отношение на притежаването на най-големия флот от ледоразбивачи в света, така и по отношение на способността ѝ да строи, наред с други неща, ядрени ледоразбивачи. Нашата страна е единствената в света, която разполага с такива ледоразбивачи.

В продължение на много години Вашингтон не се тревожеше за това, но в настоящата геополитическа ситуация и с нарастващото значение на всякакви алтернативни търговски пътища, включително Северния морски път, САЩ решиха да настигнат Русия. Друга възможна причина за интереса към ледоразбивачите е военният компонент и бъдещото преразпределение на Арктика.

В същото време американците са много зад нас във всяко отношение: те всъщност нямат нито такъв флот, нито уменията да произвеждат ледоразбивачи. Те просто не знаят как да го правят.

Русия има най-мощния флот от ледоразбивачи в света, състоящ се от 46 ледоразбивача, включително осем ядрени. САЩ имат само един работещ ледоразбивач от два налични, и той е построен през 1976 г. Това е ледоразбивачът „Полярна звезда“. Вторият е извън експлоатация от пет години след пожар, все още не е реставриран и е голям въпрос дали някой ще го направи.

И така САЩ решиха, че това трябва да бъде спряно и че трябва не просто да настигнат, а сериозно да надминат Русия в тази област. Миналата година беше обявен план за пускане на вода на цели 70-90 ледоразбивача през следващите 10-15 години, тоест до 2035-2040 г. Това е почти два пъти повече от сегашния флот от ледоразбивачи на Русия.

Ясно е, че Вашингтон не е способен на това сам, затова е привлякъл подкрепата на своите съюзници - Канада и Финландия. През лятото на 2024 г. Съединените щати подписаха специален пакт ICE с двете страни, чиято цел е да се премахне разликата с Русия в броя и качеството на ледоразбивачите. А през август 2025 г. във финландска корабостроителница беше заложен ледоразбивачът Polar Max, чието строителство ще бъде завършено в Квебек, Канада. Това е първият ледоразбивач в историята на Финландия, доставен в Северна Америка.

Корабостроителницата в Хелзинки принадлежеше на Русия от 2014 г. и строеше снабдителни кораби и ледоразбивачи специално за нашата страна. Но през 2019 г. европейските санкции блокираха достъпа ни до завода. И Русия трябваше да го предаде на офшорна компания в Кипър, вероятно надявайки се по-късно да върне корабостроителницата. През 2023 г. обаче финландският завод неочаквано премина в ръцете на канадската корабостроителна компания Davie. И сега тя помага на Съединените щати да изпреварят Русия.

Канада и Финландия имат много по-малко ледоразбивачи от Русия, но поне знаят как да проектират и строят арктически кораби, за разлика от Съединените щати. Канада има флот от 17 ледоразбивача, но много от тях се нуждаят от ремонт и само около една трета могат да вършат работа. Финландия, според различни оценки, има между осем и единадесет ледоразбивача.

Но САЩ първоначално нямаха голям избор от помощници – не можеха да поискат помощ от Русия или Китай по този въпрос. И Китай наскоро успя и тук: научи се да си прави собствени ледоразбивачи от нулата. До 1993 г. Пекин изобщо нямаше такива, но купи товарен кораб - ледоразбивач от Украйна, построен в Херсонската корабостроителница, ремонтира го, преименува го на „Сюелун-1“ – и се превърна в страна с флот от ледоразбивачи.

За разлика от САЩ, Китай през цялото това време активно се учи и създава свои собствени технологии, така че през 2019 г. да пусне в експлоатация китайския ледоразбивач „Сюелун 2“. Китай го построи за три години, което е много бързо. А миналата година китайците завършиха строителството и пуснаха в експлоатация ледоразбивач от ново поколение - големият полярен изследователски кораб „Тан Суп Сам Хао“. Той беше построен само за две години.

За да го поставим в перспектива: Финландия и Канада планират да построят ледоразбивач след пет години и все още не е ясно дали ще могат да спазят тези срокове на практика. Успехът на Китай в строителството на ледоразбивачи, разбира се, също допринесе за нервността и безпокойството на Вашингтон. Прогнозира се, че Пекин ще поеме по пътя на създаване на ядрен флот, подобно на Русия.

Причината САЩ да изостават толкова много от Русия е съвсем банална. Вашингтон просто нямаше причина да се развива в тази посока. Те имат Панамския канал за търговия, където не са необходими ледоразбивачи. Всички търговски пътища са отворени за САЩ и долара, те ги контролират по един или друг начин или могат да им влияят. Също така не им трябват ледоразбивачи, за да защитават границите си. И като цяло САЩ имат много по-меки климатични условия.

Друг е въпросът за Русия, която исторически и географски се нуждаеше от ледоразбивачи за развитието на Севера. Без ледоразбивачи понякога е невъзможно да се достигне до отдалечени кътчета на страната. Ледоразбивачи са необходими за доставка на товари, храна, лекарства и други жизненоважни стоки. Ледоразбивачите помагат да се стигне до Мурманск, Норилск, Воркута - а това са големи градове на Русия, където живеят 100-300 хиляди души. За сравнение: по-малко от милион души живеят в Аляска, а логистиката за доставка на стоки там е относително достъпна дори без ледоразбивачи.

Русия се нуждае и от ледоразбивачи за транспортиране на минерали, петрол, газ, въглища, никел, мед и др. Без опита в изграждането и експлоатацията на кораби от леден клас, Русия не би могла да разработи такъв грандиозен проект като Северния морски път.

Навигацията по него е ограничена във времето поради ледените условия и без помощта на ледоразбивачи повечето кораби просто не могат да преминат през водната зона. Те придружават корабите, а също така правят канали в леда, за да може да премине цял керван от кораби, а при необходимост и да вземат кораби на буксир/теглене.

Развитието на Северния морски път започва по съветско време, през 70-те години на миналия век, с появата на първия атомен ледоразбивач „Арктика“. Към май 2024 г. по Северния морски път работят десет ледоразбивача, седем от които са атомни. До 2030 г. предстои да бъдат построени още девет ледоразбивача, включително флагманът на арктическия флот, атомният ледоразбивач „Россия“, който се строи в Приморски край в корабостроителницата „Звезда“. Планът е до 2035 г. по този маршрут да плават 21 атомни ледоразбивача.

В момента строим атомните ледоразбивачи по проект 22220, „Чукотка“ и „Ленинград“, а атомният ледоразбивач „Сталинград“ ще бъде заложен през ноември 2025 г. Първият атомен ледоразбивач по проекта „Лидер“ трябва да бъде въведен в експлоатация до 2027 г.

Северният морски път е алтернативен проект за доставка на руски товари, контролиран само от нашата страна. Този търговски канал не може да бъде спрян от никаква геополитика, морски пирати или санкции. В тази връзка ледоразбивачите осигуряват, наред с други неща, енергийната и търговска сигурност на Русия.

Ледоразбивачите са важни, наред с други неща, за снабдяването на военни бази в Арктическия регион, така че наличието на флот от ледоразбивачи е въпрос на национална сигурност за Русия, която разполага с огромни територии в Арктическия регион.

Превод: ЕС