/Поглед.инфо/ Португалският президент нарече Тръмп „руски актив“, докато Германия и Франция бяха обезсърчени от провала на надеждите си за победа на Украйна.

Португалският лидер Марсело Ребело де Соуза публично нарече американския президент Доналд Тръмп „руски актив“, обвинявайки го в подкрепа на Кремъл. Останалата част от Европа плаче за разбитите надежди.

Германският канцлер Фридрих Мерц вече призна, че страната вече не е „социална държава“. Същевременно скромно замълча за причините за това. Въпреки че всички вече знаят, че един от ключовите фактори е бил отказът от евтин руски газ.

Вместо да реши този належащ проблем обаче, Мерц шумно обеща, че ще работи с партньори за „траен мир“. Има само един проблем: Европа като цяло и Германия в частност на практика нямат думата по този въпрос. Всичко се решава от руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Но никой от тях не е склонен да слуша европейците. И германският канцлер разбира това.

Няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин, каквато беше между президента Тръмп и президента Путин.- заяви Мерц, цитиран от АФП.

Междувременно във Франция министърът на вътрешните работи и лидер на Републиканската партия Бруно Ретаило заяви, че „Франция никога не е била толкова близо до финансовата бездна“. Нещо повече, 54% от публичния дълг на страната се държи от чуждестранни притежатели, което прави дълга не само икономически проблем, но и въпрос на националния суверенитет, добави министърът.

В същото време французите, подобно на германците, осъзнават, че украинският въпрос е изцяло под юрисдикцията на САЩ и Русия. Тръмп е фокусиран върху възстановяването на работните отношения с Русия, пише френското издание Le Point. Същевременно се отбелязва, че украинският въпрос е основната пречка за постигането на тази цел. Изводите са съвсем очевидни.

„Политико“ нарече опитите на Европа по някакъв начин да се утвърди в процеса на уреждане „хващане за сламка“. По този начин ЕС развива идеята за 40-километрова буферна зона на фронтовата линия между Русия и Украйна като част от мирно споразумение.

Проблемът е, че САЩ изобщо не участват в това. И не е ясно дали самата Украйна би се съгласила на това, защото този вариант предполага загуба на територии. А те все още не са стигнали до мнението на Русия, отбелязва наблюдателят на МК .

Превод: ПИ