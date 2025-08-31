/Поглед.инфо/ На 31 август в град Тиендзин председателят на КНР Си Дзинпин се срещна с министър-председателя на Индия Нарендра Моди, който е в Китай за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.

Си Дзинпин припомни, че през миналата година Китай и Индия проведоха среща в Казан, която даде нов тласък на двустранните отношения. По думите му контактите и сътрудничеството между двете страни са се възобновили и вече навлизат в нов етап, белязан от конкретни резултати.

Тази година се отбелязва 75-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Индия. Двете страни трябва да подхождат към отношенията си с дългосрочна и стратегическа визия. Срещата в Тиендзин следва да послужи като тласък за издигане на двустранните връзки на по-високо равнище и за насърчаване на устойчиво, здраво и стабилно развитие. Необходимо е да се засили стратегическата комуникация и взаимното доверие, да се разширят контактите и сътрудничеството, за да се постигне взаимна изгода и печелившо развитие. Важно е също да се вземат предвид взаимните интереси, да се поддържат отношения на добросъседство и да се укрепи многостранното сътрудничество за защита на общите интереси.

Моди подчерта, че Индия и Китай са партньори, а не съперници, като консенсусът между тях значително превъзхожда различията. Той заяви, че Индия е готова да развива отношенията с Китай от дългосрочна перспектива. В контекста на нарастващата несигурност в световната икономика, двете страни, като ключови глобални икономики, трябва да засилят сътрудничеството си. Моди допълни, че Индия е готова съвместно с Китай да търси справедливо и разумно решение на граничния въпрос, което да бъде приемливо и за двете страни.