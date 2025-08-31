/Поглед.инфо/ Вадим Петров: Потенциалът на новите санкции на ЕС е почти изчерпан

„Най-строгият“ пакет от санкции на ЕС през юли трябваше рязко да ограничи доставките на руски петрол. На практика обаче нищо не се е променило. Наближава следващият, 19-ти, който, както се казва, ще се случи без значителни ограничения върху вноса на въглеводороди. Какво е планирал Брюксел този път — в статията на РИА Новости.

„Нека продължим да натискаме“

Както пише Politico, позовавайки се на четирима европейски дипломати, фокусът ще бъде върху танкерите от „сенчестият флот“, които осигуряват доставките, заобикаляйки забраните.

Урсула фон дер Лайен обяви деветнадесетия пакет на 17 август, а той ще бъде одобрен в началото на септември. Ръководителят на Европейската комисия обеща, че Западът ще продължи да „оказва натиск върху военната икономика на Русия“.

Предишното беше прието на 18 юли. Там също беше обърнато внимание на „сенчестия флот“ - участваха 105 танкера. Освен това, таванът на цените (от септември) за руския петрол беше намален от 60 долара на 47,6 долара за барел.

Както отбеляза Bloomberg, в резултат на това отстъпките на Москва щяха да се увеличат отново, а морският износ рязко да намалее.

Това не се случи. Ключовите клиенти на Русия, Индия и Китай, отдавна са се научили да заобикалят забраните. А други азиатски страни купуват руски ресурси на цена, значително по-висока от тавана. А най-големите транснационални корпорации са станали умели в търговията със „санкционирани стоки“.

„Мерките срещу сенчестия флот подкопават главно не способността на Русия физически да изнася суровини, а финансовата възвръщаемост от този износ. Петролът обаче намира пътя си към световните пазари с отстъпка и с повишени логистични разходи.

В определени периоди на 2023 г. Москва дори успя да продава гориво над първоначалния таван от 60 долара, използвайки сложни схеми“, казва Вадим Петров, международен юрист и член на Междусесийната финансова консултативна група (IFAG) на МОК ЮНЕСКО.

Сами са си виновни

Основният проблем за ЕС е постоянното разширяване на сенчестия флот. Значителна част от тези плавателни съдове са собственост или контролирани от субекти от трети държави. Те избягват навлизането в европейски води и пристанища, използват алтернативни застрахователни услуги - руски или близкоизточни, и не са пряко засегнати от европейските юрисдикции.

По данни на Financial Times , само през 2023 г. Русия е увеличила скрития си флот с почти 70%. Според аналитичната агенция Lloyd's List Intelligence, най-малко 630 танкера участват в транспорта - 14,5% от всички съществуващи в света.

Според редица експерти от индустрията броят на плавателните съдове може да достигне 800.

„Появата на такъв флот е пряка последица от едностранните ограничения. Това се превърна в предизвикателство както за международното право, създавайки прецеденти с кораби с неясна юрисдикция и скрито имущество, така и за институциите на морското право, отговорни за безопасността“, отбелязва Петров.

В планираните обеми

Анализаторите са сигурни, че ако Европа се опита отново да окаже натиск върху тази автономна и добре установена система за морски транспорт, много малко ще се промени.

Транспортирането на петрол, нефтопродукти и втечнен природен газ по море се извършва в планирани обеми, въпреки натиска на санкциите, подчертава Тамара Сафонова, доцент в Института по икономика, математика и информационни технологии към Президентската академия.

„През първите седем месеца на 2025 г. товарооборотът на руските морски пристанища за петрол, нефтопродукти, химикали и втечнен природен газ (LNG) е намалял с три процента в сравнение със същия период на 2024 г., което не се дължи на санкциите на ЕС, а на поетите ангажименти за намаляване на производството в рамките на ОПЕК+“, обяснява икономистът.

Насочването към т. нар. „сенчест“ флот не е способно да парализира морския износ. В крайна сметка тези средства за доставка на енергия са с различна възраст и застрахователните условия са извън западните юрисдикции. В Европа се опитват да създадат ограничения в правната област, а това е трудно, добавя Павел Севостьянов, доцент в катедра „Политически анализ и социално-психологически процеси“ в Руския икономически университет „Плеханов“.

С оглеждане към САЩ

Както отбелязва Politico, чрез постепенното спиране на вноса на руски петрол и газ, ЕС „все повече осъзнава, че именно Вашингтон, а не Брюксел, може да окаже най-голям натиск“.

Например, когато става въпрос за вторични санкции срещу компании или държави, които правят бизнес с Русия, „реалната власт остава в ръцете на Съединените щати“, подчертава изданието.

Собственото влияние на ЕС е ограничено, особено без синхронизация със САЩ. А администрацията на Тръмп все още не е изразила подобно желание. Без САЩ и Г-7 европейските санкции просто си остават „недостатъчно затегнати“.

„ЕС исторически е бил неохотно настроен към налагането на вторични санкции, особено предвид неотдавнашните критики на Белия дом към политиката“, заключава Bloomberg.

Експертите говорят за „енергийната дилема“ на ЕС: огромното мнозинство от възможните ограничения срещу Москва вече са въведени, а пространството за нови ограничения е значително стеснено.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призова за вторични санкции срещу руския износ на петрол и енергия, подобни на американските мита върху партньорите на Москва. И според нея подобни решения „вече се подготвят“.

Анализаторите обаче подчертават, че за разлика от САЩ, за Европа е много по-трудно да направи това, тъй като са възможни много по-големи икономически щети. Освен това участниците на пазара се страхуват много повече от американските вторични санкции.

По този начин, според наблюдателите, лостовете на ЕС са почти напълно използвани и Брюксел няма друг избор, освен да продължи да отправя заплахи и да дрънка за уж „фино настройване“ на режима на санкции.

Превод: ЕС



