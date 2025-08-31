/Поглед.инфо/ На 31 август пресцентърът на честванията на 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия проведе третата си пресконференция. На нея бяха представени четвъртият списък с национални мемориални обекти и исторически места, както и списъци с известни герои и героични групи от войната. Освен това беше предоставена информация за реставрацията и опазването на мемориалните съоръжения, историческите обекти и артефактите.

По време на 14-ия петгодишен план (2021-2025) са построени или разширени 15 нови музеи, посветени на войната срещу японската агресия, а експозициите в 68 съществуващи музея са обновени. По този начин системата на националните музеи и мемориали, посветени на войната, е практически изградена.

За повишаване качеството на мемориалните комплекси на героите и загиналите в битките са инвестирани общо 270 милиона юана, като са реализирани 43 строителни проекта за мемориални съоръжения.

В цялата страна ежегодно се организират над 500 изложби на тема съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, а повече от 60 милиона посетители посещават историческите обекти и музейните комплекси, свързани с този период.