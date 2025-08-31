/Поглед.инфо/ На 30 август китайският председател Си Дзинпин се срещна в Тиендзин с чуждестранни лидери, пристигнали за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Той проведе разговори с министър-председателя на Камбоджа, премиера на Непал, президента на Казахстан, временно изпълняващия длъжността президент на Мианмар и министър-председателя на Египет.

По време на разговора с министър-председателя на Камбоджа Хун Манет, Си Дзинпин подчерта, че китайско-камбоджанското приятелство е издържало изпитанията на времето и остава непоклатимо. Той заяви готовност да се използва ролята на междуправителствения координационен комитет, за да се задълбочи сътрудничеството, да се разшири търговията между двете страни и да се повиши самостоятелният капацитет за развитие на Камбоджа.

В разговора с непалския премиер Кхадга Прасад Шарма Оли, Си Дзинпин изтъкна необходимостта двете страни да засилят стратегическото доверие и твърдо да се подкрепят взаимно по въпросите, засягащи основните им интереси. Той подчерта нуждата от задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество, съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път“ и укрепване на свързаността в областта на граничните пунктове, пътната инфраструктура, електропреносната мрежа, авиацията и телекомуникациите.

При срещата си с казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев, Си Дзинпин подчерта, че независимо от промените в международната обстановка, двете страни трябва непоколебимо да следват основната линия на добросъседство и приятелство, принципа на отворено и взаимноизгодно сътрудничество и стратегическата насока за изграждане на общност на споделена съдба. Той призова Китай и Казахстан твърдо да се подкрепят по въпросите, засягащи техните ключови интереси, да укрепват и разширяват всестранното сътрудничество и да издигат отношенията си на ново равнище.

При срещата си с временно изпълняващия длъжността президент на Мианмар Мин Аун Хлайн, китайският лидер отбеляза, че Мианмар е важна част от източния фронт на Световната антифашистка война и значим партньор за диалог в рамките на ШОС. Той подчерта необходимостта от напредък по ключовите проекти в рамките на китайско-мианмарския икономически коридор и от стимулиране на търговско-икономическото сътрудничество.

С министър-председателя на Египет Мустафа Мадбули Си Дзинпин посочи, че Египет е първата арабска и африканска държава, установила дипломатически отношения с КНР, а връзките между двете страни днес са в най-добрия си исторически период. Той изтъкна, че двете страни трябва да бъдат надеждни партньори в задълбочаването на взаимноизгодното сътрудничество, да свържат инициативата „Един пояс, един път“ с националната стратегия на Египет „Визия 2030“ и чрез съвместни проекти като зоната за икономическо сътрудничество в Суец да разширят взаимодействието си в търговията, съвместното производство и новата енергетика.