/Поглед.инфо/ ТЯНДЗИН, 31 август — РИА Новости. Руският президент Владимир Путин се срещна с арменския премиер Никол Пашинян в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), съобщи кореспондент на РИА Новости.

„Много се радвам да ви видя и да имам възможността да разговаряме в кулоарите на днешните и утрешните събития. Не сме се виждали отдавна и се натрупаха много въпроси, двустранни, регионални, международни. Надявам се, че срещата ни с вас днес <...> ще бъде полезна и смислена. Радвам се да ви видя“, каза Путин, откривайки срещата.

Събитията се провеждат в Международния конгресен и изложбен център Meijiang в Тиендзин, Китай.

Срещата на върха беше открита с официален прием за ръководителите на делегациите от името на домакина на срещата, китайския президент Си Дзинпин .

Официалната програма на срещата на върха започва на 1 септември.

Путин пристигна днес в Китай за четиридневно посещение.

Той ще присъства на срещата на върха на ШОС и ще проведе двустранни срещи с чуждестранни лидери. Програмата включва и посещение в Пекин , където планира да проведе тристранна среща с лидерите на Монголия и Китай, както и отделни разговори със Си Дзинпин и други държавни глави.

Освен това руският президент ще присъства като основен гост на тържествените събития в Пекин, посветени на 80-годишнината от победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война.

