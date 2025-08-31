/Поглед.инфо/ В 17-ия брой на списание „Циушъ“ за тази година, който ще излезе на 1 септември, ще бъде публикувана статията на генералния секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин „Да възвеличаваме великия дух на съпротивата и да вървим смело към светлото бъдеще на великото възраждане на китайската нация“.

В статията се подчертава, че съпротивата на китайския народ срещу японската агресия е най-продължителната, най-мащабната и с най-големи жертви националноосвободителна борба в съвременната история на Китай, както и първата такава, завършила с пълна победа. Великата победа на китайския народ във войната срещу японската агресия напълно провали опита на японския милитаризъм да колонизира и пороби Китай и мощно защити държавния суверенитет и териториалната цялост. Тази велика победа е повратният исторически момент, в който китайската нация премина от дълбока криза към велико възраждане. Тя е също така важна част от победата във Втората срещу фашизма – победа не само на китайския народ, но и на народите по целия свят.

В статията се отбелязва, че решаваща е ролята на Китайската комунистическа партия като опора на съпротивата. В този грандиозен процес се формира великият дух на съпротивата, който е безценен духовен капитал на китайския народ.