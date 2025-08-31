/Поглед.инфо/ На 31 август сутринта председателят на Китай Си Дзинпин се срещна в Тиендзин с президента на Малдивите Мохамед Муизу, президента на Азербайджан Илхам Алиев, министър-председателя на Армения Никол Пашинян и президента на Беларус Александър Лукашенко.

Те са в Китай за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и за честванията по повод 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и във войната на китайския народ срещу японската агресия.

При разговорите си с президента на Малдивите, Си Дзинпин подчерта, че двете страни споделят общи ценности и са обвързани във всякакви трудности и успехи. Китай е готов да продължи задълбочаването на прагматичното сътрудничество, да реализира ефективно споразумението за свободна търговия между двете страни и да развива сътрудничество в областта на риболова, морските научни изследвания, опазването на околната среда, както и в превенцията и намаляването на последиците от бедствията.

При срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев, Си Дзинпин подчерта, че двете страни трябва да поддържат стратегическа комуникация и твърдо да се подкрепят взаимно. Китай подкрепя присъединяването на Азербайджан към ШОС и е готов да работи с азербайджанската страна за засилване на многостранното сътрудничество, за защита на общите интереси на страните от Глобалния юг и за насърчаване на изграждането на общност на споделена съдба.

Лидерите на Армения и Китай по време на своята среща обявиха установяването на стратегическо партньорство. Си Дзинпин подчерта, че двете страни трябва да изграждат висококачествено инициативата „Един пояс, един път“, да засилят свързаността и да развиват обмени в областта на образованието, науката, културата и туризма, с което ще подпомогнат за развитието на народите на двете страни. Китай подкрепя присъединяването на Армения към ШОС и е готов заедно с арменската страна да прилага истински многостранен подход и да работи съвместно за изграждането на общност на споделена съдба.

При разговорите с президента на Беларус Александър Лукашенко Си Дзинпин посочи, че двата народа са воювали редом един до друг и са дали значителен принос за разбиването на милитаризма и фашизма, създавайки дълбоки приятелски връзки. Двете страни трябва да разширят обмените в сферата на образованието, културата, туризма, младежките инициативи и местния обмен, за да укрепят човешките и културни връзки. Освен това трябва да се засили сътрудничеството в рамките на многостранни механизми като ШОС и БРИКС, с цел насърчаване изграждането на общност на споделена съдба.