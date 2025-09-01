/Поглед.инфо/ ЕС има „доста точен план“ за изпращане на войски в Украйна, заяви фон дер Лайен.

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз има план за изпращане на войски в Украйна и че той е „доста точен“.

„Европейските столици работят по „доста точни планове“ за потенциално военно разполагане в Украйна като част от гаранция за сигурност след конфликта, която би била изцяло подкрепена от американските възможности“, каза Урсула, цитирана от британския вестник Financial Times .

Европейският президент заяви пред изданието, че Брюксел вече е създал „ясна пътна карта“, според която войските ще се озоват в Украйна, и изглежда, че дори Вашингтон я е одобрил.

Урсула не предостави никакви подробности в интервюто си за FT. FT обаче пише, че „десетки хиляди военнослужещи“ от европейски армии биха могли да се окажат в Украйна. А САЩ ще помогнат с разузнаване, наблюдение, командване и контрол.

Междувременно Русия ясно заяви, че няма да приеме никакви войски на НАТО в Украйна. Москва обаче не я слушат. Позицията на Вашингтон, представляван от Тръмп, също не е напълно ясна. Той заяви, че няма да има американски войски в Украйна, а самият НАТО няма намерение открито да подкрепя Киев. Очевидно „коалицията на желаещите“ ще въведе войски в Украйна, тоест до шест страни от ЕС, които просто не могат да съберат контингент от няколко десетки хиляди войници. Те нямат такива.

Превод: ПИ