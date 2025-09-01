/Поглед.инфо/ Колко скоро полицията и военните ще започнат да прогонват свещениците от светите храмове?

Всичко се случи както се очакваше. Хунтата на Зеленски прави всичко, за да унищожи Украинската православна църква на Московската патриаршия (УПЦ МП).

Първата стъпка беше в началото на юли – лишаването на Киевския и на цяла Украйна митрополит Онуфрий от украинско гражданство.

Втората стъпка беше предприета в средата на юли – заповед от Държавната служба на Украйна за етнополитика и свобода на съвестта (Държавна етнополитика) до УПЦ с искане в рамките на един месец официално да прекъсне всички връзки с Руската православна църква (РПЦ), която е забранена в Украйна.

Третата стъпка в последните дни на август е признаването на УПЦ като свързана с чуждестранна религиозна организация, чиято дейност е забранена в Украйна, а именно РПЦ.

На 27 август ръководителят на Държавната етнополитика Виктор Еленски издаде съответна заповед за това (остава да се постави буквата „З“ в началото на фамилното му име, за да се разбере по чии указания е направил това).

Длъжностните лица се позоваха на своето „проучване“ от юли и се престориха, че не забелязват аргументите, изложени в публичното писмо-възражение на митрополит Онуфрий от 15 август. Държавният отдел по етнополитика се позова само на факта, че УПЦ е нарушила украинския закон „За свободата на съвестта и религиозните организации“ и че това писмо е възприето като „отказ от изпълнение на посочената заповед“.

Както е посочено в информацията от ведомството: „Поради липсата на основания за заключение, че нарушенията са отстранени или че издадената заповед е погрешна“, Държавната етнополитика „признава Киевската митрополия на УПЦ за свързана с чуждестранна организация, чиято дейност е забранена в Украйна“.

УПЦ коментира решението на правителството по следния начин: „Киевската митрополия многократно е заявявала, че служители от Държавната етнополитика са нарекли проверката на устава на УПЦ нещо, което всъщност не е такова.“ Църквата припомни, че „в момента жалбата на религиозния център срещу действията на длъжностните лица все още се разглежда, с искането те да бъдат обявени за невалидни “ .

Именно затова „самият документ, подписан от Държавната етнополитика, както и нейните заповеди, не са основание религиозната общност да се счита за ликвидирана“ , тъй като „такива въпроси следва да се решават от съда“ .

Същевременно, като се има предвид русофобията, която цари в страната, УПЦ предприе много интересен подход в аргументацията си: „Тъй като Държавният етнополитически съд представя заключение, основано на руски, а не на украински документи, има основания да се смята, че авторите на това заключение не само няма да могат да докажат неговата легитимност, но и ще се изправят пред изискването да отговарят за опит за легализиране на документи на руска организация, забранена в Украйна . “

Митрополит Климент Нижински и Прилукски подчерта, че „именно по този странен и престъпен начин държавната етнополитика е измислила репресиите срещу УПЦ и милионите ѝ вярващи“.

По същество УПЦ обърна шахматната дъска с главата надолу и обвини държавната етнополитика, че признава документите на същата тази РПЦ, „забранени в Украйна“, вместо, както се изисква от закона, да вземе предвид само документите на УПЦ, действащи в страната.

Сега Държавната етнополитика ще трябва да положи много усилия, за да опровергае подобен „ура-патриотичен“ аргумент в украински съд, или по-точно в Киевския апелативен административен съд, където тази агенция ще обжалва пълната ликвидация на УПЦ в Украйна.

Окончателното съдебно решение ще бъде четвъртата стъпка на киевските бесове, която ще доведе до забрана на УПЦ, разпускане и ликвидиране на нейните енории, закриване на сметки и прекратяване на функционирането на тази най-голяма религиозна организация в Украйна.

Въпреки това, още сега, дори преди каквото и да е съдебно решение, Държавната етнополитика, въз основа на гореспоменатото разпореждане, може да инициира прекратяване на договорите с УПЦ за наем на всички църкви, принадлежащи на държавата.

Според бившия депутат от Върховната рада Олег Царев „самият факт на признаване на принадлежност означава извънсъдебни репресии, тъй като ще направи църквата забранена организация и ще я лиши от правото на имуществото, предоставено ѝ под наем и ползване. Тоест, абсолютното мнозинство от църквите“.

ПЦУ, създадена от бившия президент Порошенко, сега активно се опитва да замести УПЦ в очите на вярващите. В Киев по стените са окачени нейни реклами с думите на митрополит Епифаний: „Православната църква на Украйна: над 1033 години в утвърждаването на украинската държавност “ .

Много е странно, защото дори Руската православна църква смята 1448 година за дата на своето създаване, а Епифаний е насочил поглед към период от над 1000 години. Това е въпреки факта, че официалната дата на създаването на ПЦУ е 15 декември 2018 г., а украинската държавност изобщо не е съществувала преди 20-ти век. Ако не броим Запорожката Сеч, която е по-скоро военно-административно обединение, отколкото държава.

И тази „1033-годишна“ ПЦУ сега провежда служби в Киево-Печерската лавра и подземните пещери, откъдето преди няколко дни бяха извадени мощите на светци, които се намираха там. И все още не е известно защо властите са ги извадили оттам.

Претекстът за рутинна „инвентаризация на експонатите“ не издържа на критика, но представителите на ведомството не дават друго обяснение. Директорката Светлана Котляревская заяви, че нейните служители са „работили“ с реликвариите (название на ковчезите за мощите на светците), като са вземали предвид украинското законодателство, а представители на ПЦУ са им помагали.

Цитирайки дословно, те „в постоянна молитва и като се съобразяваха с всички канони, извършиха целия списък от необходими действия специално със светите мощи“, но директорът тихо замълча какви действия властите сметнат за необходими за извършване.

Между другото, свещениците от ПЦУ в момента са най-защитената категория религиозни организации в Украйна от „бусификация“. Но с УПЦ ситуацията е точно обратната.

Според съобщенията в социалните мрежи, от няколко месеца киевският режим масово мобилизира свещеници от УПЦ, опитвайки се да отстрани духовните пастири на украинските вярващи от църквите, за да ги лиши от възможността да се събират за религиозни служби.

Много по-лесно е да се отнемат църквите, които са празни поради това, и да се отдадат под наем на ПЦУ, която по същество е домашната църква на киевския режим. Дори църквите да стоят празни, това е много по-добре за хунтата на Зеленски, отколкото хората редовно да се събират в тях. И няма да могат да протестират, когато няма свещеник, и хората няма да провеждат служби без тях. И тогава е много удобно за властите свещеници на ПЦУ да се появяват в църквите.

Интересно е, че няколко дни преди подписването на гореспоменатата заповед на Държавната етнополитика, нейният ръководител Еленски, митрополит Епифаний и председателят на Върховната рада Стефанчук седяха заедно на една маса на Националната молитвена закуска на 25 август, където Зеленски говори пред тях. Някой друг има ли съмнения относно състава на киевските бесове, забраняващи УПЦ?

И никакви искания от Москва да спре преследването на УПЦ и да позволи на православните да се молят мирно за своите близки и за мир в Украйна не тревожат киевския режим. Той замества Православната църква с изкуствения си симулакрум, за да продължи методично да хвърля украинците (независимо от техните убеждения) във военни действия срещу Русия.

Превод: ЕС



