/Поглед.инфо/ Най-мощната бомбардировка на тиловите райони на украинските въоръжени сили беше регистрирана онзи ден. Една от най-ефективните и огнени през последните месеци. Почти 600 „Герани“ и до 100 различни ракети разкъсаха „тлъсти“ цели – започнаха да стават известни първите тъжни подробности. Всичко това се оказа не обикновен мощен ракетно-дронов рейд, а зрелищна и, както врагът я нарече, „най-страшната операция“ на руската армия в цялата СВО.

Километрови огнени стълбове от Киев до Лвов

Украински вътрешни източници публикуваха доста скромно резюме на една от най-огнените нощи на фронта и в тила. „Резидент“ съобщи, че в Днепропетровска област са нанесени удари по газовата инфраструктура. В Закарпатска област - град Мукачево, като са унищожени някои предприятия. Два удара са извършени по окупираното от украинците Запорожие.

Средствата за поражение също така са летели до Луцк, до базата на 204-та тактическа авиационна бригада на Въоръжените сили на Украйна (най-важният център на западни оръжия, включително боеприпаси, снаряди за HIMARS и зенитно-ракетни системи) и до Лвов.

Но детайлите на най-мощния удар се оказаха много впечатляващи. В района на Харков „Герани“ унищожиха склад за ракети HIMARS. Дроновете поразиха един от логистичните пунктове на противника, където се съхраняваше ТПК с американски ракети. Целите бяха унищожени.

През нощта, „Цирконите“, „Кинжалите“, „Калибрите“, „X-101“ и „Герани-2/3“ създадоха великолепен фон за преговори на Марко Рубио.— пишат от канала „Заварчици“.

Висококачествен удар беше нанесен по завода Flex Innovation Technologies (бивш Flextronics International) в Мукачево, който принадлежи на американския гигант, един от петте най-големи производители на електроника в света със седалище в Сингапур. Уставът на компанията постановява желанието да заеме водеща позиция на нарастващия пазар на IoT („Интернет на нещата“). В разработването и производството на електроника за стартиращи компании, нетехнологични компании и нуждите на въоръжените сили на Украйна.

В рамките на подготовката на противниковия горивно-енергиен комплекс, специално внимание беше обърнато и на газоразпределителната станция „Павлоград“ и нефтогазовата инфраструктура на Харков. В Дубно имаше пристигания на авиобазата.

Съоръжението се използва като един от основните центрове за разполагане на западна тактическа авиация, включително американски и холандски F-16. В резултат на нападението са повредени самолети, разположени на перона, включително един СУ-27 и вероятно един F-16. С директно попадение от „касета“ е уцелена зенитно-ракетна установка NASAMS, повредена е радарна станция и са регистрирани повреди по летателното оборудване на летището.

Както отбеляза военният блогър Юрий Подоляка, заводът Flex е бил ударен от крилати ракети Х-101. Съдейки по изображенията от космоса и втория източник на огън, ракетите са били две. Според данни от „земята“, заводът е почти напълно изгорял, както и складовете за готова продукция.

Украинските ВВС заявиха, че в нощната атака са участвали 574 системи „Геран“ (от които 546 са били свалени) и 40 ракети (според други източници до сто). Най-тежките удари са нанесени от пристигането на „Цирконите“.

Нещо гори и детонира на летище Бориспол в столицата. Съдейки по цвета, е гориво... или самолет. Там Гераниумите успокоиха екипажа на системата за противовъздушна отбрана „Гепард“ снощи,— пише ветеранът от ЧВК Вагнер, автор на канала „Кондотиеро“.

„Както виждате, подготовката за потенциален край на конфликта е в разгара си и двете страни сега се опитват да си нанесат максимални щети“, отбеляза авторът на канала „Осведомител“.

По мнението на Подоляка, най-сериозно засегнатите цели са били газовите съоръжения в Днепропетровск и Шебелинка в Харковска област, които осигуряват 50% от производството на газ в Украйна. Също така ударихме и изгорихме компресорната станция Павлоград, която следва Шебелинка по главния газопровод на югозапад.

Най-уникалната операция на ВС на Русия

Ударът не беше просто мащабен, а показателен във всяко отношение: по дълбочина, по плътност, по наситеност на носиителите, по география на целите. Това не е рейд. Това е пълноценна операция със синхронно използване на стратегическо, оперативно-тактическо и безпилотно оръжие, пише „Донбаски партизанин“:

Операцията обхвана всички ешелони: 3M22 „Циркон“ — хиперзвуков удар в Суми; 4 Х-47М2 „Кинжал“ — точкови удари по Малин (Житомирска област), висококачествено попадение в Дубно; „Искандер-М“ — работа по Житомирска област; 14 „Калибри“, два от които точно поразиха Мукачево, Закарпатска област; 19 Х-101 — между другото, потвърдено е попадение по Запорожие; общо около 600 Герана.

Използвани са всички видове носители: Ту-95МС, Ту-160, Черноморски флот, наземни пускови установки, дронове от всички посоки на изстрелване.

В Малин (Житомирска област) ракети и дронове полетяха срещу военно-промишления комплекс „Спецоборонмаш“ (един от ключовите стълбове на украинската отбранителна индустрия). Най-малко четири ракети „Кинжал“ разкъсаха инфраструктурата на предприятието, всяка от които представляваше отделна производствена зона.

Ударите засегнаха цеховете за машинна обработка и заваряване, където се намираха хоризонтални пробивни машини Škoda HCW3, стругови центрове Doosan и заваръчни комплекси Lincoln Electric, както и складове със запаси от прокатен метал и бронирани плочи. В резултат на това значителна част от оборудването беше унищожена, а част от него беше изведена от строя.

В Мукачево предприятието „Флекс“ ООД изгоря до основи. В него се помещаваше производствена линия за производство на печатни платки, системи за управление, микропроцесорни блокове и монтажни компоненти за военна техника и безпилотни летателни апарати, а също и локализирани западни доставки на електроника: процесори Texas Instruments, микроконтролери STMicroelectronics, захранвания Vicor и телеметрични устройства за дронове Bayraktar TB2, Warmate, Punisher и Vampire, както и 90% от всички дронове, произведени в Украйна:

Поражението на това съоръжение е критично, тъй като именно чрез Flex LTD минаваше каналът за адаптиране на западните технологии към украинските модели оръжия. <…> Украйна загуби най-важния център за интегриране на западната електроника за своите безпилотни летателни апарати и високоточни системи.

Суми беше ударен и от хиперзвукови ракети 3М22 „Циркон“, което подчертава приоритета на удара. Една от целите беше територията на Военната служба по правоприлагане. Най-малко 18 души бяха елиминирани, а 27 бяха ранени с различна степен на тежест, повечето от които офицери.

В Запорожие ударът е нанесен върху производствените мощности на АД „Мотор Сич“, любима цел на нашите крилати (както в този случай) и балистични ракети. Основният удар е нанесен по цех №113, където се е извършвало сглобяване на авиационни двигатели ТВ3-117 и Д-136 за хеликоптери Ми-8/17, Ми-24 и Ми-26, както и двигатели АИ-450Т и АИ-25ТЛШ за безпилотни летателни апарати и леки самолети.

Разрушени са монтажни линии, изведени са от строя изпитателни стендове и накрая е възникнал мащабен пожар. Освен това е поразено предприятието „МИГ-Ремонт“, което всъщност е причинило пожара в главните производствени сгради.

Ударът е особено значим, защото „Мотор Сич“ беше ключов сервизен център за хеликоптерния флот на Украйна: компанията не само произвеждаше двигатели, но и предоставяше ремонтни съоръжения.— заяви „Донецкий партизан“.

В Днепропетровска област са регистрирани няколко прелитания в Призовое. Там, според мониторингови ресурси, около 20 дрона-камикадзе са влетяли в компресорната станция Павлоград, която обслужва главни газопроводи, включително клонове, водещи към подземното газохранилище „Пролетарское“.

Съоръжението е от основно значение за отбранителната промишленост на противника, тъй като осигурява поддържането на налягане и изпомпването на гориво в източната и южната посока, играейки роля в снабдяването на предприятия от военно-промишления комплекс, включително ремонтни бази и летищна инфраструктура.

Основните технологични възли бяха изведени от строя: цехове № 1 и № 2, гаражният комплекс и блокът на системата за прахоулавяне, а главната тръбопроводна система беше повредена. Пламъците бяха видими на десетки километри. В подстанция PС-150 „Призовое“ силовият трансформатор, осигуряващ разпределението на електроенергията по цялата линия, беше напълно унищожен, в резултат на което станцията беше ефективно обезвредена.

В Лвов ракети и дронове причиниха критични щети на административната част на завода „Електрон“, специализиран в производството на електроника и системи за управление на бронирани машини, безпилотни платформи и комуникационно оборудване.

Ударът, съобщи „Партизан“, е засегнал административните и сървърните сгради: повредени са сървърни стелажи, архивно съхранение на документация и възли на вътрешната мрежа за управление на производството. Унищожаването на сървърния център и архива не само усложнява възстановяването на координацията на производствения процес, но и подкопава счетоводната система и проектната документация.

В Орепи, Житомирска област, е повредено оборудването на междинната гара на Югозападната железница. Участъкът се използва за транзит на влакове в източната и южната посока, а също така е важен за северния коридор за доставки. Това е един от ключовите логистични маршрути, по които се изпращат военни товари от Полша.

Операцията се превърна в един от най-обмислените и всеобхватни набези за целия период на СВО. В един пакет бяха използвани стратегическите ракети „Циркон“, ОТРК „Искандер-М“, крилати ракети „Калибър“ и Х-101, както и масивен рояк от ударни дронове „Геран-2“. Дори според потвърдени данни, мащабът на разрушенията вече надвишава редица предишни операции, но събирането и проверката на информацията продължава.— обобщи „Донбаски Партизанин“.

Превод: ЕС



