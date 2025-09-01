/Поглед.инфо/ Южната част на Донбас е освободена от врага, заяви Пушилин. Руснаците се насочват към последните крепости на украинските въоръжени сили.

Главата на Донецката народна република Денис Пушилин заяви, че югът на ДНР, тоест целият Донбас, вече е освободен от врага. Той направи изявлението след превземането на Камышеваха от руските войски предния ден.

Това село стана последният отбранителен пункт на противника в южната част на ДНР. Руските щурмови части го освободиха и продължават напред; в тази посока руските части вече са напреднали доста навътре в Днепропетровска област. Пушилин оценява положението на вражеската армия като „бързо влошаващо се“.

екранна снимка: телеграм каналът на Руслан Осташко

Според Генералния щаб на руската армия, а началникът му генерал Валери Герасимов съобщи буквално онзи ден, 79 процента от ДНР вече е освободена. В източната част на Донбас врагът държи още няколко града, превърнати в крепости.

Така се водят големи военни операции за обграждане на Покровско-Мирноградската агломерация и Константиновка. На север, между другото, руските успешно правят същото близо до Лиман и Купянск.

В ДНР врагът има последен мощен укрепен район в Краматорск и Славянск. Съдейки по картите и настъплението на руските войски, те също ще го превземат не фронтално, а ще го обградят и отрежат. Подобни военни операции водят до големи загуби в украинските въоръжени сили и се постигат с малко кръвопролития за руската армия.

Превод: ПИ