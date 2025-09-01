/Поглед.инфо/ На 31 август, когато самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, кацаше в България, навигационната система се повреди. Пилотите не успяха да приземят самолета около час - помогнаха само хартиени карти. Русия беше обвинена за инцидента - уж е заглушавала GPS сигнала. Почетният пилот на Русия Юрий Ситник и почетният военен пилот на Руската федерация генерал-майор Владимир Попов ни разказаха какво всъщност се е случило.

Имало е, има и ще има обвинения срещу Русия и няма нищо страшно в това. А фактът, че самолетът е кръжал, ако няма навигация, какво има да кръжи, щеше да се изгуби и щеше да полети в обратната посока. Работата е там, че има визуален подход, има подходи, използващи неточни системи, и естествено, има подход, използващ собствена навигация, вградена в самолета. Тоест, има определена система, която позволява да се приближава и каца без намеса от земята и без помощта на спътници. Следователно, ако времето е било хубаво, имам предвид, че пистата не е била покрита от облаци, мъгла или други метеорологични явления, тогава няма проблеми с кацането без навигация. Ако вече сте пристигнали на летището на местоназначението, тогава няма проблеми. Има карти, има спътници. Ако спътниците не работят, има събирания. И можете спокойно, с помощта на диспечера, да използвате локатора, за да се приближите и кацнете,- обясни Ситник.

Снимка: freepik.com

Владимир Попов е съгласен с това мнение. Експертът смята, че проблемът не е в заглушаването на сигнала от страна на Русия, а по-скоро в лошата подготовка на персонала. Същевременно правителствата на ЕС предупредиха, че увеличаването на броя на смущенията в GPS, в което е обвинена Русия, може да доведе до сериозна авиокатастрофа, тъй като търговските самолети могат да „ослепеят“ по време на полет.

Пилотите днес са свикнали дотолкова да работят само с GPS навигатори, че не могат да изчислят полет по нормален начин. Това изисква навигационно изчисление. Тоест: да се знаят метеорологичните условия, вятърът, да се знаят навигационните курсове, а не какво показва стрелката на машината. Това, разбира се, е проблем. Такова ниво на подготовка на специалист, който седи на кормилото и е отговорен служител за цялата Европейска комисия. Съмнявам се дали изобщо си е струвало да му се позволи да лети. Съседната държава Украйна започва да извършва нападения, изстрелва ракети или организира стрелби - разбира се, в този случай ние включваме някакви смущения. Но за да повлияят те до такава степен на самолет, който ще кацне на летището, това вероятно е нещо от лукавия. Най-вероятно са имали повреда в оборудването и са го отписали на Русия. Това вече е априори. Въпросът е, че пилотът е длъжен не само да използва удобна автоматична система за управление на самолета и космическа навигация като GLONASS или GPS, но трябва да работи с курсово-глисадни, курсови системи и системи за радионавигация с малък обсег. Днес всички летища по света имат радарни станции, които ги наблюдават,- каза Попов.

Снимка: freepik.com