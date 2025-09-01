/Поглед.инфо/ На 1 септември следобед в Тиендзин се проведе конференцията на разширената среща на Шанхайската организация за сътрудничество, известна още като „ШОС+“, на която председател беше китайският лидер Си Дзинпин.

В своята реч Си Дзинпин заяви, че през последните 24 години ШОС се е придържала към „Шанхайския дух“ на взаимно доверие, взаимна изгода, равенство, консултации, уважение към различните цивилизации и стремеж към съвместно развитие. Организацията предложи и внедри много нови концепции за глобално управление и все повече се превръща в активна движеща сила в създаването и реформирането на глобална система за управление.

Той съобщи, че Китай ще проведе в Пекин грандиозно мероприятие, посветено на 80-ата годишнина от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Китай е готов да си сътрудничи с всички страни за насърчаване на правилния възглед за историята на Втората световна война и твърдо отстояване на постиженията на победата в нея, с което да допринесе за реформирането на системата за глобално управление и изграждането на общност на споделена съдба.

На конференцията Си Дзинпин предложи редица инициативи в областта на глобалното управление. Той призова за зачитане на суверенното равенство, спазване на международното върховенство на закона и утвърждаване на многостранността. Сред приоритетите той открои още ориентацията към хората и поставянето на акцент върху конкретните действия.