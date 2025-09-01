/Поглед.инфо/ Лидерите на държавите членки на Шанхайската организация за сътрудничество проведоха заседание на Съвета на държавните глави в Тиендзин на 1 септември. Като резултат от срещата, те приеха Декларацията от Тиендзин.

Държавите от ШОС смятат, че е необходимо да се въведат подходящи реформи в ООН, за да се гарантира представителството на развиващите се страни в ръководните органи и адаптирането на организацията към днешните политически и икономически реалности. В документа се отбелязва, че единственият начин за осигуряване на мир и стабилност в Близкия изток е всеобхватното и безпристрастно решение на палестинския въпрос. Освен това държавите членки също категорично осъдиха военната агресия, започната от Израел и САЩ срещу Иран през юни 2025 г.

Членовете на ШОС изразиха подкрепа за по-нататъшно усъвършенстване и реформа на системата за глобално икономическо управление. Те подчертаха, че ще продължат твърдо да защитават и укрепват отворена, прозрачна, справедлива, приобщаваща и недискриминационна многостранна търговска система, основана на международно признати принципи, както и да насърчават развитието на отворена световна икономика.

В декларацията също така се оценяват постиженията, постигнати от Китайската народна република по време на нейния мандат като председател на ШОС между 2024 и 2025 г. „Тези постижения са укрепили взаимното разбирателство и доверието, приятелството и сътрудничеството между народите на държавите членки на ШОС и са повишили репутацията на организацията.“