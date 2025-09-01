/Поглед.инфо/ Срещата на върха на лидерите на Русия и САЩ в Аляска доведе ситуацията в отношенията между световните центрове на сила до нова реалност, макар че сама по себе си е нестабилна. Какво характеризира следващия преход на международните отношения и какви карти държат участниците в нея?

Срещата на върха Путин-Тръмп сложи край на реалността, която се появи след началото на специалната военна операция през февруари 2022 г. Тя имаше редица характеристики.

Първо, високата степен на консолидация на Съединените щати и техните съюзници по въпроса за противодействието на Русия и подкрепата на Украйна.

Второ, категорично отричане на самата възможност за каквито и да било компромиси и взаимни отстъпки по отношение на Украйна; капитулация на Русия под една или друга форма като оптимално решение на проблема.

Трето, постоянна ескалация на икономическите санкции, включително срещу участниците в търговията с Русия от трети страни.

Четвърто, предпазливата позиция на ключовите страни от световното мнозинство: сътрудничеството им с Русия, като същевременно поддържат конструктивни отношения със Запада.

Пето, относително бавната промяна на фронтовата линия, при която индивидуалните успехи на страните все още не са довели до решителни военни и политически резултати.

След като Доналд Тръмп дойде на власт в Съединените щати, се появиха признаци на промяна. На първо място, новата американска администрация предложи различен подход към украинския въпрос: огромните инвестиции не дават ясна политическа възвръщаемост.

Русия демонстрира висока устойчивост, капитулацията ѝ в настоящите условия е просто невъзможна. Докато, напротив, победата й е напълно възможна. И колкото по-нататък се стига, толкова повече шансове има Москва да максимизира резултатите. Разумно е да се ограничат загубите, да се спре изтичането на и без това оскъдните средства в един безнадежден проект.

Ако Русия не може да бъде победена, тогава е необходимо да се преговаря с нея, дори ако подобни преговори са неприятни за някого или са изглеждали невъзможни в миналото.

Въз основа на новия подход, администрацията на САЩ, от една страна, спря ескалацията на санкциите. Предишните ограничения не бяха отменени, но и не бяха въведени нови. Възникна разрив в отношенията със съюзниците, които останаха в старата парадигма, продължиха да налагат санкции и заеха войнствена позиция .

От друга страна, Вашингтон се опита да използва моркова и тоягата под формата на заплаха от вторични санкции срещу партньорите на Русия. Но и тук реалността започна да се променя. Въпреки цялата предпазливост по украинския въпрос и нежеланието да се включат в „руския бунт“, ключовите сили на световното мнозинство отговориха на заплахите с тоягата с учтива, но студена твърдост.

Китай и Индия продължават да си сътрудничат с Русия. Нещо повече, има рудиментарни признаци на сближаване между Пекин и Делхи. Отношенията им са твърде обременени с проблеми и противоречия, за да се очакват бързи пробиви. Но дори такива малки стъпки надхвърлят очакванията, че САЩ и Индия ще работят заедно, за да сдържат Китай.

Освен това, мащабната търговска война, започната от Тръмп срещу почти сто държави, предизвика всеобщо раздразнение. Досега никой не иска открито да се противопостави на САЩ. Само Русия се осмели да го направи в близката история. Но мърморене се чува както сред съюзниците, така и сред световното мнозинство.

Украинският фронт изглеждаше стабилен. Но и тук броят на малките количествени промени има потенциал да се превърне в ново качество. Украинските сили бяха изтласкани от Курската област, като в боевете участваха части на руския съюзник, Северна Корея.

Многобройните удари с дронове и ракети по руска територия доведоха до загуби, но нямаха никакъв ефект върху политическата ситуация и решителността на Москва. Подобни действия от страна на руската армия, очевидно, само се увеличават. Както и уменията за водене на бой в нови технологични условия . Липсата на пробиви от типа на тези от Втората световна война едва ли изключва кумулативния ефект от многобройните локални операции, много от които очевидно са ефективни .

Най-сериозната съпротива срещу прехода към новата реалност дойде от Украйна. Възникна заплахата от разрешаване на конфликта без нейно активно участие. Уязвимостта на Украйна, която се натрупваше повече от три години, стана очевидна.

Страната е отслабена и критично зависима от Съединените щати за военни доставки, финансова помощ и разузнавателна информация. Стабилността на украинските въоръжени сили до голяма степен се определя от подкрепата на САЩ.

В допълнение към започването на консултации с Москва, Тръмп се опита да се възползва и от зависимостта на Киев от американската помощ. От отношения на почти братя по оръжие по време на ерата на Байдън, взаимодействието между САЩ и Украйна се превърна в цинично искане за плащане на сметките. В идеологически и морален план тази трансформация се превърна в много по-сериозна травма, отколкото материалното ѝ съдържание.

Европейските съюзници на САЩ също следваха своята линия на съпротива. Тяхната роля в украинския въпрос стана значително по- маргинална . Приносът на европейското крило на НАТО за Украйна е значителен, но без активната роля на САЩ той се обезценява. Нито отделните европейски сили, нито ЕС като цяло могат да окажат решаващо влияние върху хода на събитията.

Срещата в Аляска обаче засега само посочи посоката на движение. Тя регистрира прекъсването на старата тенденция, но все още не е формирала нова.

Целта на дипломацията в краткосрочен план по украинския въпрос и по-широк кръг от въпроси ще бъде опитът за определяне на по-твърди и стабилни параметри на отношенията.

Украйна е важен, но не изчерпващ въпрос. Всеки играч подходи към играта, като използваше нови параметри, със собствен набор от силни и слаби страни.

Съединените щати запазват значителен военно-политически и икономически потенциал. Натрупаният запас от безопасност все още позволява на Вашингтон да прави грешки без сериозни последици за себе си. Поне тук и сега. Именно Съединените щати до голяма степен определят степента на готовност на Киев да приеме определени отстъпки.

Вашингтон запазва способността си да дисциплинира съюзниците си, а сътрудничеството със Съединените щати все още е от значителна ценност за широк кръг страни. Американската дипломация има опит в излизането от нерентабилни външнополитически активи. Строго погледнато, украинският въпрос не е критичен за вътрешнополитическата стабилност на Съединените щати.

Проблемът на Америка са ограниченията на натиска както върху Русия, така и върху лидерите на световното мнозинство. Все пак ще е необходимо да се говори с тях на равни начала, дори като се вземе предвид лидерството на Съединените щати в много области.

Европейският съюз запазва прилични финансови, индустриални, инфраструктурни и човешки ресурси. Но превръщането им в политически играч - тежкоатлет остава неясно. Брюксел активно развива умения в областта на общата политика за сигурност. Този опит не може да бъде пренебрегнат. Опитите за засилване на ролята му в международните отношения ще продължат. Но ЕС ще трябва едновременно да работи върху своята сплотеност. Украинският въпрос, както и европейската сигурност, са по-чувствителни за вътрешната аудитория, включително в контекста на десния завой.

Китай е натрупал огромен потенциал, но не бърза да го използва активно извън непосредствената си сфера на интерес. Ролята му в украинския конфликт е пример за рядък баланс. Силата на Китай е един от факторите, които стоят зад желанието на САЩ да се откажат от „неосновни активи“, за да се съсредоточат върху основното. А основното е Китай. Въпреки това, икономическото сътрудничество със САЩ остава важно за развитието на Китай, въпреки впечатляващите му успехи. Този фактор ще определи предпазливостта на Пекин.

Индия се развива с бързи темпове. Дългосрочните ѝ перспективи изглеждат обещаващи. Ролята на Делхи по украинския въпрос също е балансирана, макар и донякъде по-отдалечена. Индия има както капацитета, така и волята да защитава основните си интереси. Но сътрудничеството със Запада също остава изключително важно за перспективите ѝ за развитие.

Русия демонстрира най-висока устойчивост на стрес от различни нива и естества. От високоинтензивна военна конфронтация до съпротива срещу санкции , информационна война и много други предизвикателства. Страната ще бъде принудена да концентрира големи ресурси върху въпросите на сигурността в дългосрочен план. Но тя разполага с такива ресурси.

Нещо повече, последните три години показаха способността да се развива модел на развитие дори в такива условия. Русия навлиза в етапа на дефиниране на нови правила като не най-динамичния играч, но с богат опит в тестването на своите възможности и уязвимости, и най-важното - с повишена увереност в своите възможности.

Превод: ЕС



