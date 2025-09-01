/Поглед.инфо/ МОСКВА, 1 септември — РИА Новости. Снимка на руския президент Владимир Путин с китайския президент Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди показва настъпването на многополярността, написа в социалната мрежа X Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия .

„Многополярността вече е настъпила — игнорирайте я на свой собствен риск. Правило № 1: Икономическата принуда и сплашването водят до разединение, тъй като винаги има алтернативи. Създава се нова международна икономическа архитектура“, се казва в изданието.



Официалната програма на срещата на върха на ШОС започна в понеделник. Ден преди това в Тиендзин се проведе прием от името на китайския президент Си Дзинпин в чест на гостите на форума.



През този период руският президент проведе няколко срещи с други ръководители на делегации.

Превод: ПИ