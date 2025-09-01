/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, който присъства на срещата на върха на ШОС в Тиендзин, даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група.

Антониу Гутериш заяви, че председателят Си Дзинпин е лидер с ясна стратегическа визия. По думите му той умее да гледа в дългосрочен план, да си поставя цели и не само да ги постига, но и често да ги реализира предсрочно. Гутериш подчерта, че в свят, изпълнен с несигурност, където политиката рядко е устойчива, наличието на подобна стратегическа визия е от ключово значение.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф също каза, че председателят Си Дзинпин е лидер визионер. „Той не само промени икономическите перспективи на Китай, но и се стреми резултатите от развитието да бъдат от полза за други страни и да позволят на повече хора да участват в дейностите на общността на споделена съдба. Под негово ръководство Китай успешно избяга от абсолютната бедност. Това не е лесна задача, за която е необходима упорита работа. Шариф подчерта, че председателят Си Дзинпин искрено вярва в мултилатерализма. Според него, много лидери в историята са постигнали голям напредък в някои области, но не всички от тях могат да практикуват многостранност и да защитават концепцията за споделен просперитет и мирно развитие.