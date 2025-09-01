/Поглед.инфо/ ТИЕНДЗИН (Китай), 1 септември - РИА Новости. Основният резултат от срещите на върха на ШОС и ШОС+ беше фокусът на страните върху защитата на своите законни интереси, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Тази решителност, този фокус върху защитата на законните интереси е очевиден. Това е може би основният резултат както от срещата на върха на ШОС , така и от срещата на върха на ШОС+“, каза той в разговор с Павел Зарубин , журналист от телевизионния канал „Россия 1“ .

„Предложени са цяла поредица от инициативи, включително инициативите на председателя на Китайската народна република за реформиране на глобалното управление, за развитие на „зелена“ икономика, за сътрудничество в областта на съвременните технологии, включително изкуствения интелект. Всичко това е взето предвид и ще бъде обсъдено в органите на ШОС, когато председателството премине към Киргизстан от утре“, подчерта министърът.

Шанхайската организация за сътрудничество е международна организация, основана през 2001 г. Тя включва Индия , Иран , Казахстан , Китай, Киргизстан , Русия , Таджикистан , Пакистан и Узбекистан . Беларус официално се присъедини към организацията на 4 юли 2024 г. на срещата на върха в Астана . Страни наблюдатели са Афганистан и Монголия , а страни партньори в диалога са Азербайджан , Армения , Бахрейн , Египет , Камбоджа , Катар , Кувейт , Малдивите , Мианмар , Непал , Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия , Турция , Шри Ланка .

Превод: ПИ