/Поглед.инфо/ Втора част от разговора на Георги Стамболиев с историка и журналист Симеон Миланов:
- Създава ли се нов световен ред от Русия, Индия, Китай и страните от ШОС?
- Каква е разликата между срещата на ШОС и срещите на ЕС?
- Защо Китай и Индия започнаха да се сближават?
- Губи ли Западът в голямата надпревара?
/ВИДЕО/
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ
Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=yh8zs30bF1k&pp=2AYB0gcJCbIJAYcqIYzv