/Поглед.инфо/ Втора част от разговора на Георги Стамболиев с историка и журналист Симеон Миланов:



- Създава ли се нов световен ред от Русия, Индия, Китай и страните от ШОС?

- Каква е разликата между срещата на ШОС и срещите на ЕС?

- Защо Китай и Индия започнаха да се сближават?

- Губи ли Западът в голямата надпревара?

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=yh8zs30bF1k&pp=2AYB0gcJCbIJAYcqIYzv