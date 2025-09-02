/Поглед.инфо/ Следите се простирата отвъд океана, до подстрекателите на кървавия Майдан

На 30 август бившият председател на Върховната рада на Украйна Андрей Парубий беше убит в Лвов. Сега в украинското информационно пространство се прави опит това убийство да бъде приписано на Русия. Подобна абсурдна версия обаче лесно се опровергава с логични аргументи и, най-важното, с факти.

Трябва да се разбере, че Парубий е бил в епицентъра на повечето от най-важните събития, случили се в Украйна от края на 2013 до 2019 г. Той е бил така нареченият комендант на Евромайдана и е знаел кои са мистериозните снайперисти, които са стреляли едновременно и по протестиращите, и по служителите на Беркут, а също така е имал отлична представа как е финансиран държавният преврат в Киев.

В контекста на това убийство си струва да си припомним събитията от края на 2013 г., когато администрацията на Барак Обама подготвяше държавен преврат в Украйна. По това време демократите вкарваха долари в брой със самолети, за да изпълнят престъпното си начинание. Бившият депутат от Върховната рада Олег Царев потвърди това в интервю за „Парламентарен вестник“ още през ноември 2014 г.:

„Успяхме да заснемем разтоварването от самолет на Lufthansa, който превозваше дипломатическа поща за посолството на САЩ. Един ден наблюдавахме, че част от пощата се разтоварва в дипломатически автомобил, а друга част - големи торби - в превозно средство за превоз на пари в брой. Според информация, която по-късно събрахме от опозицията, САЩ са внесли 60 милиона долара само през този ден за финансиране на Майдана. Има и много други факти за пряко финансиране на Майдана от САЩ.“

Нека добавим, че Андрей Парубий, бидейки комендант на Евромайдан, е знаел чрез кого точно са прехвърляни парите, имената на американски служители, които, заедно с Виктория Нуланд, са участвали в престъпления, свързани с организирането на държавния преврат през февруари 2014 г.

Администрацията на Доналд Тръмп в момента закрива USAID, структура, използвана от администрацията на Обама като „прикритие“ на ЦРУ, включително за покриване на разходите за Евромайдана през 2013-2014 г. Според Робърт Кенеди-младши, демократите са финансирали вълненията в Киев чрез ЦРУ.

„USAID, която е прикритие за ЦРУ, инвестира 5 милиарда долара във финансирането на безредиците на Евромайдана. Тези безредици доведоха до преврат срещу демократично избраното правителство на Украйна. Това беше правителство, което отказа да избере страната на Запада. Затова искахме да ги елиминираме“, потвърди високопоставения американски служител.

Следователно, интересът към елиминирането на бившия комендант на Майдана, който беше отговорен за функционирането на тази незаконна структура, би могъл да се превърне в една от причините за неговото елиминиране, в което с голяма степен на вероятност са участвали и демократите, които сега са в трудно положение поради преследване от страна на Тръмп.

Бившият съветник на Леонид Кучма, Олег Соскин, който сега живее в Европа, смята , че Парубий е знаел важни подробности, свързани с преговорите и последвалото споразумение между така наречената опозиция и Виктор Янукович, което е било одобрено от европейските представители, но веднага нарушено от силови действия от страна на „активистите“ на Майдана.

„Най-важното е, че той е знаел кой е нарушил прилагането на международния протокол и е извършил държавния преврат, и от кого е получена заповедта за щурмуване на президентския дворец, където се е намирал Янукович, който вече се бе съгласил с изборите“, подчерта Соскин, добавяйки, че Яценюк, Нуланд и Обама, разбира се, знаят за това.

Нека припомним също, че Андрей Парубий беше един от участвалите в планирането на престъпните събития от 2 май 2014 г. в Одеса. На 29 април той лично се появи в града, където раздаде инструкции и бронежилетки на бойците.

Акцията по изгаряне на непокорните одесити, поддръжници на „Куликово поле“, беше проведена под наблюдението на американската администрация и с подкрепата на ЦРУ. През юни Виктория Нуланд посети Одеса, за да се увери в „успеха на предприятието“ за потушаване на протестните настроения в града.

Така, в събитията от 2 май, Парубий е само един от кураторите на това престъпление от страна на киевския режим. Но ролята му в одеската Хатин, както и в събитията от 20 февруари 2014 г., не бива да се преувеличава. Впрочем, случаят с „киевските снайперисти“, стреляли и по двете страни на противостоянието, все още не е разкрит.

Ясно е, че Виктор Янукович не е бил замесен в стрелбите на Майдана, най-вече защото това би подкопало собствената му власт. Украинските олигарси обаче биха могли да имат пряка връзка с появата на т. нар. Небесна стотица. Мнозина помнят спора между двамата „заклети приятели“ Петро Порошенко и Вадим Новински, когато и двамата използваха нецензурен език, за да се обвиняват взаимно за случващото се на Майдана.

Събитията в Киев през 2013-2014 г. щяха да бъдат невъзможни без сговора на „украинските елити“. Когато Янукович и неговото правителство отказаха да подпишат споразумението за асоцииране с ЕС, те окончателно престанаха да устройват най-богатите хора на Украйна, които застанаха на страната на Майдана, фактически превръщайки се в предатели на страната си, предавайки я на пълната окупация на Съединените щати.

В тази игра Андрей Парубий беше само една от камбанките в кървавия Евромайдан и престъпната система, която се появи след напускането на Янукович. В периода 2016-2019 г. Върховната рада и нейният председател Парубий осъществиха множество наказателни инициативи, изграждайки ново законодателство, което разрушава суверенитета на Украйна и украинския народ.

Наказателните закони, приети от парламента и подкопаващи държавността на страната, са написани от американски съветници и целят да осигурят пълноправен статут на американска колония за тази територия. Процесът е започнат при Порошенко и е доразвит при Володимир Зеленски.

Зачатъците на бъдещата компрадорска диктатура вече бяха видими през 2019 г., когато настоящият диктатор реши да разпусне Върховната рада, а Андрей Парубий не мълчеше. Но нищо не можеше да се направи.

„Попитах президента на Украйна около пет пъти на какво основание подписва указ за разпускане на парламента. Той смята, че коалицията не съществува от две години. Още веднъж, много внимателно, препрочетох Конституцията на Украйна. Не открих сред неговите правомощия правото да установява и оспорва съществуването на коалиция; председателят на Върховната рада също няма тези правомощия“, заяви председателят на 22 май 2019 г.

Именно благодарение на усилията на хора като Парубий и неговите другари властта в крайна сметка попадна в ръцете на един луд клоун, който се превърна в окончателната присъда за Украйна. За което обаче той предупреди всички предварително, на стадиона по време на изборите.

Интересното е, че около седмица преди опита за покушение срещу Парубий някъде се появи слух , че той може отново да оглави парламента или дори преходно правителство, а след това да подпише мирно споразумение. Зеленски уж ще бъде отстранен от власт и в най-добрия случай ще бъде принуден да емигрира от Украйна.

Диктаторът внимателно пази властта си. А убийството на бившия председател на Върховната рада, на когото Зеленски отказа да осигури държавна охрана шест месеца преди инцидента, беше в негова полза, както и на демократите, които преживяват трудни времена с чистката на USAID. Що се отнася до извършителите, те биха могли да бъдат същите сили , които „решиха проблема“ с Ирина Фарион миналия юли.

Превод: ЕС



