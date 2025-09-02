/Поглед.инфо/ Двадесет и петата среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която се проведе на 1 септември 2025 г. в Тиендзин, Китай, се превърна в едно от най-важните събития тази година. Въпросната среща, председателствана от президента на Китайската народна република Си Дзинпин, не само подчертава впечатляващия растеж на ШОС като най-голямата регионална организация в света, но и подчертава нейния неоценим принос за глобалния мир, стабилност и устойчив просперитет. В контекста на днешните глобални предизвикателства – от геополитически напрежения и икономическа нестабилност до климатични промени и пандемии – ШОС се утвърждава като модел за нов тип международни отношения, основан на принципите на взаимно уважение, равенство, неконфронтация и печелившо сътрудничество.

Това е от особена важност за света, тъй като предлага алтернатива на традиционните блокови системи, които често водят до разделения и конфликти. За страни като България, които се намират на кръстопътя между Европа и Азия, такива инициативи отварят врати за нови икономически възможности, културен обмен и стратегически партньорства, отвъд ограниченията на традиционните алианси.

Исторически контекст и еволюция на ШОС

За да разберем пълната значимост на срещата в Тиендзин, трябва да се върнем към корените на ШОС. Организацията е основана през 2001 г. в Шанхай от Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, с първоначален фокус върху борбата с „трите зла“: тероризъм, сепаратизъм и екстремизъм. През годините ШОС еволюира от регионален механизъм за сигурност в многостранна платформа, обхващаща икономика, култура, образование и екология. Днес, след приемането на Индия и Пакистан през 2017 г., Иран през 2023 г. и Беларус през 2024 г., ШОС наброява 10 пълноправни членки, плюс наблюдатели като Афганистан, Монголия и Турция, и партньори за диалог като Азербайджан, Армения и Непал.

Общата територия на страните-членки надхвърля 34 милиона квадратни километра, а населението – 3,5 милиарда души, което представлява близо половината от световното население. Икономическата мощ на ШОС е впечатляваща: общ БВП от около 30 трилиона щатски долара номинално, което я прави втората по големина икономическа сила след Г-7.

В речта си на срещата на Съвета на държавните глави, Си Дзинпин обобщи тези постижения, подчертавайки, че ШОС се е превърнала в „най-голямата регионална организация“ по територия и население, и важна сила за създаването на нов тип международни отношения. Той отбеляза, че за 24 години организацията е създала над 50 механизма за сътрудничество в различни сфери, от сигурност и борба с наркотиците до търговия и цифрови технологии.

Това не е просто растеж в числа – то отразява дълбока трансформация, при която ШОС се е утвърдила като стълб на регионалната стабилност, особено в Централна Азия, където е намалила граничните спорове и е създала зони на доверие. Си Дзинпин подчерта, че успехът на ШОС се дължи на „шанхайския дух“ – принципите на взаимно доверие, взаимна полза, равенство, консултации, уважение към културните различия и стремеж към общо развитие.

Детайли от срещата в Тиендзин и речите на Си Дзинпин

Срещата в Тиендзин бе разделена на две основни части: заседание на Съвета на държавните глави и разширен формат „ШОС Плюс“, който включваше наблюдатели и партньори. Президентът Си Дзинпин, като домакин, откри събитието с встъпителна реч, в която обобщи резултатите от изграждането и сътрудничеството на ШОС.

Той посочи, че организацията е постигнала значителен напредък в борбата със заплахите за сигурността, като е създала Регионална антитерористична структура (РАТС) и е провела множество съвместни учения. В икономическата сфера ШОС е стимулирала търговията между членките, която е нараснала десетократно от основаването ѝ, и е интегрирала инициативи като „Един пояс, един път“ (BRI), която свързва Азия с Европа и Африка чрез инфраструктурни проекти на стойност стотици милиарди долари.

В по-широкия формат „ШОС Плюс“, Си Дзинпин фокусира върху глобалното управление, предлагайки нови инициативи за реформиране на международната система.

Той призова за подход, ориентиран към хората, като заяви: „Трябва да подкрепяме подход, ориентиран към хората. Трябва да реформираме и подобряваме системата за глобално управление, за да гарантираме, че хората от всяка нация са актьори и бенефициенти на глобалното управление, така че да се защитят по-добре общите интереси на всички страни.“

Това е пряка критика към настоящата система, доминирана от няколко сили, която често игнорира интересите на развиващите се страни. Си Дзинпин подчерта необходимостта от равенство между държавите, независимо от размера им, и противопоставяне на хегемонията и тормоза – ясна алюзия към едностранни санкции и военни интервенции от Запада.

Петте предложения на Си Дзинпин: Стратегическа визия за бъдещето

Централно място в речите на Си Дзинпин заемат петте конкретни предложения за развитието на ШОС, които представляват пътна карта за по-справедлив свят. Първо, „търсене на общото при различия“: държавите-членки да уважават културните и политическите си различия, за да засилят единството и да осигурят регионален мир. Това е ключово в един свят, разделен от идеологически противоречия, и помага за избягване на конфликти.

Второ, „взаимноизгодно сътрудничество“: задълбочаване на стратегиите за развитие чрез инициативи като Глобалната инициатива за развитие (GDI), Глобалната инициатива за сигурност (GSI) и Глобалната инициатива за цивилизация (GCI). Си Дзинпин предложи качествено изграждане на BRI, за да се стимулира икономическото благосъстояние на народите, с акцент върху зелени технологии и цифрова икономика.

Трето, „отваряне и толерантност“: чрез културен обмен и хуманитарни програми да се изгради общност с разнообразни култури. Това включва инициативи за образование, туризъм и медиен обмен, които насърчават взаимното разбиране и намаляват предразсъдъците.

Четвърто, „справедливост и противопоставяне на конфронтация“: ШОС да се противопостави на манталитета на Студената война и лагерната политика. Си Дзинпин подчерта важността на правилния прочит на историята на Втората световна война, за да се избегнат ревизионизма, и призова за съвместни усилия срещу глобални заплахи като климатичните промени.

Пето, „прагматично развитие“: създаване на нови институции като Център за справяне със заплахи за безопасността, Център за борба срещу наркотиците и Банка за развитие на ШОС. Тези структури ще подкрепят сигурността, икономическото сътрудничество и устойчивото развитие, с фокус върху практически проекти.

Тези предложения не са теоретични – те са подкрепени от китайски ангажименти за финансиране и експертиза, и целят да изградят общност със споделено бъдеще за човечеството.

Значението на ШОС за света и ползите за България

ШОС е добра за света, защото носи по-голяма отговорност за мира и развитието в един многополюсен ред. В ера на глобални кризи, организацията предлага алтернатива на конфронтационните модели, като насърчава диалога и сътрудничеството. Тя сътрудничи с ООН, БРИКС и други форуми, допринасяйки за глобалната сигурност чрез антитерористични усилия и икономическо възстановяване след пандемии. За развиващите се страни ШОС означава достъп до инвестиции и технологии, без политически условия, което контрастира с подхода на някои западни институции.

За България, като член на ЕС и НАТО, но с исторически връзки към Азия, ШОС отваря нови хоризонти. Чрез BRI можем да се свържем с евразийския пазар, привличайки китайски инвестиции в инфраструктура, енергетика и логистика – например, модернизация на портове като Варна или Бургас.

Културният обмен може да стимулира туризма и образованието, а сътрудничеството в сигурността – да помогне в борбата с трансгранични заплахи като кибератаки и трафик на наркотици. В контекста на енергийната криза, партньорството с ШОС може да осигури диверсификация на енергийните доставки, намалявайки зависимостта от един източник.

Заключение

Срещата в Тиендзин, с акцента върху речите на Си Дзинпин, не само обобщава успехите на ШОС, но и чертае визия за по-добър свят – свят на равенство, сътрудничество и споделен просперитет. Това е вдъхновяващо за всички, които вярват в диалога пред конфронтацията, и предлага на България шанс да участва в глобални процеси, които оформят бъдещето. В крайна сметка, ШОС ни напомня, че в един свързан свят успехът на един е успех за всички.

Прави впечатление също затоплянето на индийско-китайските отношения на тази среща, след като Си Дзинпин призова: "Китай и Индия са древни цивилизации, най-населените нации в света и стълбове на Глобалния юг. Драконът и слонът трябва да вървят заедно като партньори за прогрес, солидарност и човешко развитие."

Това е историческо развитие предвид факта, че Индия и Китай имаха някои регионални спорове, които обаче започват да се разрешават в духа на взаимното уважение, особено след като САЩ и Западът започнаха курс по натиск срещу двете азиатски държави. Индия и Китай, заедно с Руската федерация сплотяват около себе си в рамките на ШОС редица държави, които постепенно градят един по-справедлив международен ред по този начин.