/Поглед.инфо/ Тревогите и безпокойството са зад гърба ни, тетрадките и учебниците са подредени, моливите, химикалките и маркерите са събрани в несесерите.

Бъдещето на Русия — нашите деца и тийнейджъри — днес тръгнаха на училище. Милиони семейства чакаха този момент, който винаги — въпреки че е делничен ден — е отбелязан с червено в календара. Защото е празник. Нашият празник. И определено имаме какво да празнуваме и да поздравим. Нашите деца, нашите учители и нашата страна.

Руското училище извървя дълъг път през последните 30 години: от момента, в който искаха да го реформират /разрушат/, а след това и напълно да го унищожат, до днешния планетарен триумф. На практика няма международна олимпиада, където нашите деца да не са най-добрите. Където да не заемат първо място. По който и да е предмет. От информатика до биология. От химия до математика.

Нашето образование беше очерняно и заклеймявано като нещо „регресивно“, „претрупано“, „реакционно“, но, както се оказа, тези обезценяващи думи предполагаха упорит труд, способност за преодоляване на трудности и желание да бъдем най-добрите.

Цялата отечествена педагогическа мисъл не десетилетия, а векове е била изградена върху желанието да се събуди жажда за знания у учениците - когато процесът на осмисляне носи много повече удоволствие от резултата. За това всъщност нашето училище беше подложено на невероятен натиск в началото на 90-те години: тези, които ни мразеха, които се страхуваха от нас и мечтаеха да ни поробят, трябваше на всяка цена да ни избият земята изпод краката. Тази обща основа и обща съдба беше (и остава) нашето училище.

Имаше много кампании за демонизация и всеки път училището беше подложено на атака - защото, както ни казваха „прогресивните глобалисти“ от нашия вид, то образова „зубрачи“ и „несвободни“ хора.

Логичният въпрос „А къде сте учили вие, бе, все такива свободолюбиви хора, и кой ви е обяснил правилата на правописа, както и правилата на аритметиката?“ винаги оставаше без отговор.

Естествено: в края на краищата, всичко беше направено, за да се обезцени нашето образование, а напротив, да се повиши цената на западното образование. Оттук произлиза и курсът за платено образование (и дори с нотка на „елитарност“) в училище, което по принцип няма право да съществува. Всички тези лицеи и колежи, като в „Лондони и Парижи“, със скандална и непосилна цена са шамар в лицето на оригиналното руско училище, където всички ученици винаги са били равни.

Съвършенството, перфекционизмът и превъзходството бяха позволени само в преподаването.

Именно принципът на равенство в нашето училище ни позволи да се справим с чудовищните пороци - неграмотността и бездомността.

Училището се превърна в основния, единствения и безспорен билет за големия живот за онези, които съдбата и трудната ни история са лишили от родители. Училището се превърна в място за десетки милиони наши млади съграждани, където те бяха стоплени както от проста храна (закуски и обеди), така и от любовта и грижите на учителите. Тази традиция на безплатни хранения за деца от бедни семейства продължава и днес. И да, това е колосално важно. И затова си струва да се помни.

Струва си да си припомним и онези, които се съпротивляваха на разрушителната вестернизация на нашето училище, което, ако не беше тази мълчалива, но масирана съпротива, просто нямаше да съществува днес. Ако не бяха нашите смели учители, прогресивните глобалисти щяха да заменят руското ни училище с многобройни „училища Монтесори“.

Там, за да не се разстройват децата и да не им се добавя допълнителна фрустрация, измислена от манипулативните възрастни, те могат да си играят с кубчета, поне докато навършат пълнолетие.

И тук стигаме до най-важното.

Гласовете, които призовават за „намаляване на учебното натоварване“, намаляване на броя на уроците и дори премахване на домашните, правят лоша услуга на децата. Нашето училище не е само знания, не само придобиване на социални умения, не само общност, в която се раждат познанства, общуване, приятелство и любов (първата и често много силна) - то е място, където децата се учат да бъдат трудолюбиви.

И им се внушават и формират умения за преодоляване на проблеми. Невъзможно е да се научим да игнорираме препятствията и границите, ако тези препятствия не съществуват, а границите отсъстват. Фрустрацията, свързана с осъзнаването на малко, лично и мимолетно поражение или получаването на отрицателен резултат, е необходимо условие за движение напред.

Тези, които надигат глас, че не всеки може да постигне високи академични постижения и отлични академични резултати, трябва да млъкнат и да си държат устата затворена. Традициите на руската, тогава съветската, а сега и руската педагогика, когато специални деца или техни връстници с увреждания постигаха удивителен успех, веднага преобръщат тезата за гледането към най-лошото (за да не обидят никого). Нашите учители знаят как да учат абсолютно всички и всеки, а нашите традиции на приобщаване определено са по-богати, по-силни и много по-дълготрайни, отколкото на Запад, който не е спасен от Бога.

Ученето на нещо ново, придобиването на знания, движението нагоре не може да не бъде съпроводено с трудност, болка, а понякога дори и отчаяние. Ние, възрастните, сме там. И трябва да бъдем там - за да помагаме и да обясняваме, че ученето от грешките е също училище. Училище за търпение, училище за постоянство и смелост.

Никой не обещава на децата ни на този ден, отваряйки нова страница в живота им, че ще бъде лесно. Съвсем не. Понякога ще бъде трудно или дори много трудно. Ние, възрастните, учителите и родителите, ще бъдем там в тези моменти. Ще обърнем гръб на мрака на невежеството, за да извървим заедно пътя на знанието.

Превод: ЕС








