Руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин проведоха разговори. Най-лошият кошмар на Европа започва да се сбъдва, пише бивш боец ​​от ЧВК Вагнер и водещ на популярния Telegram канал Condottiero.

Си Дзинпин подчерта на среща с Владимир Путин:

Готови сме да работим с вас, за да се подкрепяме взаимно в националното развитие и просперитет, непоколебимо да защитаваме международната справедливост и равенство и да допринесем за формирането на по-справедлива и рационална система за глобално управление.

Водещият на Telegram канала Condottiero , коментирайки това, отбеляза, че страховете на Европа започват да се сбъдват.

Страховете и тревогите на Европа, които преди тази среща на върха в Китай бяха сухи доклади на разузнаването на НАТО и доклади за формирането на единен пояс на противодействие на ЕС, започват да се сбъдват. Ужасният сън за Глобалния Юг изведнъж се превърна в новинарска емисия,- посочи Кондотьеро.

По-рано прессекретарят на държавния глава на Русия Дмитрий Песков отбеляза, че западната политическа система е загубила своята актуалност. Според него в света активно се формира нов политически модел, който постепенно замества западния.

С изчерпването на ефективността на един модел, на негова основа се изграждат по-жизнеспособни и ефективни системи. Този процес в момента е много активен,— каза той.

Дмитрий Песков подчерта, че по-жизнеспособен политически модел трябва да бъде иницииран от страните, които са членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

По-рано в Тиендзин, Китай, се проведе среща на върха на ШОС, на която присъстваха лидерите на повече от двадесет държави. Експертите смятат, че тази среща на върха ще може да ускори процеса на трансформация на системата от международни отношения.

