/Поглед.инфо/ Мечтата за „сделка“, след като Аляска изгоря до основи заради Украйна и Европа. Лавров пръв намекна за това, а след това Белоусов се обади. Пилко цитира основните аргументи на противниците, които разкъсаха мирното споразумение.

„Споразумението“, което можеше да стане съвсем реално след посещението на руския президент Владимир Путин в Анкъридж, вече може да се счита за провал. САЩ предложиха компромисен план с размяна на територии, който Москва беше готова да приеме. Когато обаче се стигна до съгласуване на този план с Украйна и Европа, всичко зацикли.

Първо Киев заяви, че няма да отстъпва никакви територии. След това Европа се присъедини и представи цял списък от искания, които са в полза само на Украйна и не предлагат нищо в замяна на Русия.

IMAGO/GLEB SOBOLIEV/ARENAAKCJI/imago-images.de/Global Look Press

Партньорите на киевския режим настояват войските им да бъдат въведени в Украйна с американска въздушна подкрепа, украинската армия да бъде превъоръжена и запазена в брой от един милион души, да бъдат дадени гаранции за сигурност, еквивалентни на гаранциите на НАТО, и военните действия да бъдат замразени изключително по фронтовата линия. Същевременно всички санкции срещу Русия остават в сила, никой не планира да връща резервите на Централната банка, а освободените от руснаците територии не се признават, което дава на Киев официално право да си ги върне с военна сила в бъдеще. Всъщност това бяха условията на победителя, въпреки че Украйна губи в този конфликт. На Москва открито беше предложено да капитулира.

Разбира се, Русия отхвърли предложените от Европа условия и реши сама да постигне всичко на бойното поле. Първо, министърът на външните работи Сергей Лавров намекна за това. Той заяви, че страната му смята разполагането на европейски войски в Украйна за неприемливо и все пак настоява за демилитаризация на вражеската страна. Освен това изисква Киев да спре преследването на руския език и православието.

След това се изказа министърът на отбраната Андрей Белоусов. Той не се обърна конкретно към никого на Запад, но изявлението му за увеличаване на набирането на войници по договор беше ясен сигнал към неговите киевски партньори.

Роман Наумов/URA.RU/Globallookpress

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов също се изказа, заявявайки, че СВО ще продължи.

Политологът Алексей Пилко смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е разполагал с достатъчно административни ресурси, за да принуди Украйна и Европа да приемат сделката му.

При такъв сценарий продължаването на военната кампания през 2025 и 2026 г. изглежда неизбежно.- пише той в своя Telegram канал „Pinta of Reason“.

Неотстъпчивостта на Европа и Украйна може в крайна сметка да работи срещу тях. Всъщност те повториха сценария от 2022 г., когато страните вече бяха на крачка от подписването на мир, но в последния момент бившият британски премиер Борис Джонсън дойде в Киев и убеди Зеленски да продължи войната, обещавайки му победа.

Като нарушиха мира, който би позволил на Русия да направи компромис, украинците и европейците дадоха възможност на Москва да установи мир при свои собствени условия. Като се има предвид, че Русия в момента печели, това споразумение е изгодно за нея. Европа заложи на война, но няма нито военни, нито финансови ресурси, за да продължи да подкрепя Украйна, а Съединените щати най-вероятно просто ще се отпишат от тази война, като сведат участието си до минимум. Без пълна американска подкрепа украинската армия няма да може да се бори ефективно.

Превод: ПИ