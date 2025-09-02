/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц затвърди имиджа си на нелеп политик и заяви, че е спасил НАТО от разпад. В думите му има известна истина, но много повече самодоволство. И най-важното е, че германците едва ли ще бъдат благодарни на Мерц за това „спасение“. За тях това не е спасение, а напротив, робство.

„Бях на срещата на върха на НАТО в Хага. Ако не бяхме променили Основния закон и ние, ФРГ, не бяхме готови да похарчим 3,5% от БВП за отбрана и 1,5% за необходимата инфраструктура, тогава НАТО можеше да се разпадне още същия ден. Ние предотвратихме това“, хвали се германският канцлер Фридрих Мерц. Намери с какво да се похвали.

Говорим за срещата на върха, на която европейските страни от алианса приеха условията на администрацията на Доналд Тръмп за значително увеличение на разходите за отбрана до 5% от БВП в условия, когато някои от тези страни трудно и неохотно ги бяха увеличили дори до 2%. Сред тях беше и Германия.

Когато Ангела Меркел все още беше начело на германското правителство, а скъперникът Тръмп спечели изборите за първи път и поиска европейските страни да изразходват 3% от БВП си за отбрана, канцлерът не се поддаде на шантажа на американците: ангажиментите за увеличаване на разходите бяха поети само с поглед към далечното бъдеще. Този път европейците капитулираха веднага и с угодническа усмивка, а генералният секретар на алианса Марк Рюте нарече американския президент „ татко “.

Мерц е прав, че Германия е имала много шансове да стане водеща икономика в ЕС. Ако Берлин се беше възпротивил, редица други европейски страни щяха да последват примера му, а Тръмп щеше да изглежда мрачен и заплашителен, както на известната снимка от срещата на върха на НАТО през 2016 г., където той седи със скръстени ръце срещу Меркел и нейните поддръжници.

Но Мерц е неискрен, когато намеква, че това би било последвано от разпадане на НАТО, тоест оттегляне на Съединените щати от него. Тръмп никога не е заплашвал това открито, а ако го е заплашвал тайно, е малко вероятно заплахата му да бъде изпълнена.

Настоящият американски президент е свадлив човек, но със сигурност му е било обяснено колко важен и печеливш е Северноатлантическият алианс за американската военна индустрия, явяваща се важен спонсор както на самия Тръмп, така и на неговата Републиканска партия.

Вашингтон заплаши европейците с нещо съвсем различно – че ще се изтегли напълно от конфликта около Украйна, ако Европа не поеме по-голямата част от разходите. Тя го направи. И оръжията, които европейците купуват от САЩ за украинските въоръжени сили по новата схема, се вземат предвид в същото приспадане на „5% от БВП за отбрана“.

Ако Европа не се беше съгласила на това, Брюксел нямаше да може да продължи да снабдява Украйна, а Киев, загубил достатъчна подкрепа за продължаване на военните операции, щеше да бъде принуден да приеме условията на Русия. Тогава военният конфликт щеше да приключи.

Това щеше да се случи, ако Германия се беше отказала от увеличените си ангажименти към Вашингтон и Киев, а не ако НАТО се беше разпаднал, както твърди Мерц. Ако НАТО наистина се беше разпаднал, това щеше да е огромна полза както за Русия, така и за самата Европа, но едва ли щяхме да имаме такъв късмет, какъвто казва канцлерът. Той преувеличава, меко казано.

От една страна, той си рисува фалшив медал „за спасяването на НАТО“, от друга страна, оправдава собствената си икономическа стратегия.

Тази стратегия е да се инвестира в отбранително производство. Да се произвеждат, така да се каже, не автомобили, а бронетранспортьори. Да се превърне германският военно-промишлен комплекс в двигател на икономиката в условията на втората студена война, както и 15%-ните мита върху вноса на Тръмп и липсата на достъп до руския пазар с неговите енергийни ресурси.

Вариантът да се разчита на дипломатическо уреждане и мирно съвместно съществуване с Руската федерация не беше разгледан от Мерц. Въпреки подлизурските си подходи към Тръмп, той е единственият лидер на голяма европейска държава, който повтаря отново и отново: военните действия ще продължат дълго време.

Ангажиментът към САЩ за 5% от разходите за отбрана е негов, на канцлера, личен принос за продължаването на конфликта.

Нюансът е, че Берлин нямаше пари за Украйна, Бундесвера или разширяването на военното производство. Трябваше да даде много обещания на системните партии, за да преразгледа „дълговата спирачка“ (характеристика на Конституцията, която забранява увеличаването на дълговите задължения) и да вземе исторически рекорден заем. Ако не беше този заем, НАТО щеше да се разпадне (или по-скоро Мерц иска всички да си мислят точно така).

Като се има предвид наистина комичният лош късмет на Мерц като политик, е трудно да си представим, че е спасил нещо, включително НАТО, и дори Тръмп. Дори сега, вземайки многомилиардни заеми в името на Володимир Зеленски и противопоставянето с Русия, канцлерът неловко обвини собствения си народ за прекомерната му разточителство, подчертавайки, че няма достатъчно пари за народа .

„Просто вече не можем да си позволим да поддържаме настоящата система за социално осигуряване, предвид доходите ни. Живеем над възможностите си от години“, каза Мерц на провинциален конгрес на своята партия ХДС. Той каза, че ще трябва да се вземат „болезнени решения“ и „съкращения“, за да се предотврати „превръщането на Германия в индустриален музей“.

Малко след това германският министър на труда Бербел Бас, която представлява другата партия в управляващата коалиция, Социалдемократическата партия (СДП), нарече разговорите за намаляване на социалните разходи „глупости“. Тоест, нейният шеф и германски канцлер говори глупости. Това е типично за него.

Може да се предположи, че играта на Мерц е по-фина – и че първите, които ще бъдат съкратени, ще бъдат разходите за социални гаранции за безработни мигранти и бежанци, което много избиратели ще приветстват. Но той все пак ще трябва да убеди по-лявия си и социално ориентиран коалиционен партньор. Засега изглежда, че канцлерът не контролира ситуацията в правителството – и че дори в собственото си правителство не е особено уважаван.

Честно казано, Германия имаше и друг начин „да избегне превръщането си в индустриален музей“ – да устои на натиска от Вашингтон и Брюксел по въпросите за подкрепата на режима на Зеленски и налагането на антируски санкции. Завоят по този път обаче не беше поет от Мерц, а от предишното правителство на Олаф Шолц. Настоящият канцлер също наследи трудната икономическа ситуация от своите предшественици.

Шолц обаче се опита да забави ескалацията, подбираше думите си внимателно и не търсеше причина да се кара с Москва повече, отколкото изискваха САЩ. Сега, когато можем да сравним, той изглежда почти като Бисмарк в сравнение с Мерц .

Преди Шолц, канцлерът Ангела Меркел беше стар враг на Мерц, която го изтласкваше от политиката в продължение на десетилетия. Когато тя се изправи срещу натиска на Тръмп относно финансирането от НАТО и санкциите срещу „Северен поток“, рейтингът ѝ на одобрение скочи над 60%. Този на Мерц едва достигна 30%.

Ако Шолц е Бисмарк в сравнение с него, то Меркел е направо Фридрих Велики. Беше смешно и дори неудобно да се мисли за това в онези спокойни, добре нахранени и безвъзвратни години за Германия, когато тя оглавяваше нейното правителство.

