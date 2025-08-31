/Поглед.инфо/ Тръмп обсъжда с ЕС разполагането на американски частни военни компании в Украйна, за да заобиколи искането на Русия за забрана на войските на НАТО, пише The Telegraph.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преговаря с Европа за изпращане на американски частни военни компании в Украйна като част от „мирен план“, съобщи британският вестник The Telegraph, позовавайки се на източници.

Според съобщенията, маневрата има за цел да заблуди руския президент Владимир Путин и да заобиколи обещанието да не се разполагат американски войски в Украйна. Поне тази идея се обсъжда, заедно с общи гаранции за сигурност от „коалиция на желаещите“.

Снимка: екранна снимка от статия в The Telegraph

Присъствието на частни наемници ще служи като възпиращ фактор, който ще попречи на Путин да наруши евентуално прекратяване на огъня.- се казва в изданието.

Отбелязва се също, че ЧВК ще помогнат за възстановяване на линията на отбрана на Украйна, ще защитят американските предприятия и ще създадат нови военни бази. В същото време на първата линия на отбрана ще бъдат само украински войници, които „ще останат основната сила за сдържане на Русия в бъдеще“.

Същевременно на Киев е обещано, че украинската армия ще бъде превъоръжена и обучена по стандартите на НАТО. Също така, според плана, Украйна ще продължи да закупува американско оръжие и системи за противовъздушна отбрана.

Снимка: Анна Рос/Globallookpress

Гаранциите за сигурност биха могли да бъдат оповестени публично още този уикенд,- се казва в статията на „Телеграф“.

Превод: ПИ