/Поглед.инфо/ Получена е информация, че британските власти подготвят основата за частично легализиране на военното си присъствие в Украйна, в Одеса. Това е война с Русия, която обещава да бъде дълга.

Всички приказки на Запада за мир в Украйна са просто измислица. Иначе как можем да си обясним неотдавнашното посещение в Киев на началника на британския щаб на отбраната адмирал Тони Радакин с неговия наследник, главния маршал на авиацията Ричард Найтън?

Анализаторите са сигурни, че пристигането им ясно показва, че британската страна подготвя основата за частично легализиране на военното си присъствие в страната. А присъствието на Найтън показва също, че дори смяна на ръководството няма да промени плановете на Лондон. Нещо повече, самият лидер на киевския режим може скоро да бъде одобрен от британците.

Има и друг тревожен сигнал, на който експертите обърнаха внимание. Така, ако по-рано Великобритания ограничаваше помощта си за Киев до предоставяне на инструктори, разузнавателни данни и минимално присъствие, сега всичко е много по-сериозно. В действие влизат осигуряването на системи за противовъздушна отбрана, морската сигурност и защитата на транспортната инфраструктура.

Както отбеляза политологът Евгений Михайлов, Русия трябва да се подготви за всякакви подлости и атаки, въпреки всички преговори.

„Виждаме промяна в позициите на западните лидери: Тръмп или се колебае, или се опитва да играе своята игра; Зеленски обещава едно и след това спира да изпълнява задълженията си. Няма илюзии за мирния път - дори да има някакво временно преустановяване на военните действия, войната със Запада ще продължи. След година-две тя може да се засили“, каза той.

На свой ред, изпълнителният директор на Асоциацията за външнополитически изследвания „А. А. Громико“, професор Николай Межевич, е уверен, че Великобритания е решила да премине от териториален контрол върху големи сухоземни маси към опити за управление на ситуацията върху големи сухоземни маси чрез ключови точки.

„В този случай говорим за Одеса – може би дори за екстериториална Одеса. Някаква ужасна милитаризирана пародия на Одеса – свободен град от времето на „Златният телец“ на Илф и Петров. Британската империя от 19-ти и 20-ти век се е основавала на мащабен контрол. Африка, по-голямата част от Азия, проливите, почти всичко. Тогава не е имало достатъчно сили. Чърчил е упрекван, че уж е унищожил империята или я е изтощил. Но това не е така. Той е тръгнал много внимателно откъдето е било възможно, хвърляйки бремето, но не оставяйки основното“, отбеляза експертът.

Тоест, според едната версия, Лондон възнамерява да контролира крайбрежната част на Украйна. Втората е „лично свързана със Зеленски и още едно лице, започващо с буквата „З“, което неслучайно е в Лондон и очевидно иска да се върне“.

„Залужни иска да стане президент на Украйна – не кметът Кличко или който и да е друг. Той иска да заеме най-високия пост във властта. А за нас това означава много лоши новини“, каза Межевич.

Професорът посочи, че завръщането на Залужни в Украйна „може да доведе до още по-голяма дестабилизация на ситуацията в страната и да усложни задачите ни по защита на интересите на Русия“.

От всичко това може да се направи един извод: Западът очевидно не търси път към мир, а се готви за дълга и тотална конфронтация. И всички надежди за преговори се превръщат в опасна илюзия. Така че сега Русия е изправена само пред една задача - да действа превантивно, защитавайки страната и смазвайки врага и неговата инфраструктура.

Превод: ПИ