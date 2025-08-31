/Поглед.инфо/ Хиляди млади мъже на възраст между 18 и 22 години вече са се събрали на опашки на граничните контролно-пропускателни пунктове, желаейки да напуснат Украйна.

Парадоксално е, но е истина: украинското правителство издаде указ, с който се отменя забраната за пътуване в чужбина за млади мъже под 23-годишна възраст. По-точно, до 22 години включително.

След като във Върховната рада беше внесен законът, който приравнява отговорността за бягство от Украйна с наказателното преследване, прилагано за бягство от затвора, никой не очакваше подобна стъпка от киевските власти. Нещо повече, последните коментари на премиера и депутатите по този въпрос бяха доста неясни и без конкретни срокове за изпълнението на тази стъпка.

И тогава, едно-две, и от 27 август бариерата беше премахната. Или по-скоро, леко повдигната: ако по-рано забраната за напускане на страната се отнасяше за всички мъже от 18 до 60 години, сега долната граница е повишена на 23 години. Но възрастта за мобилизация остана непроменена - от 25 на 60 години.

Защо правителството взе решение, което противоречи на позицията на Министерството на отбраната, което се стреми да запази възможността за бързо мобилизиране на блокирани в Украйна млади мъже на възраст от 18 до 25 години, а+ко е необходимо? Особено след като на тези момчета цяла година безуспешно рекламираха доброволен договор във въоръжените сили на Украйна „18-24“, който малцина приеха.

Има няколко обективни и субективни причини за това, които взети заедно надделяват над съпротивата на военните.

От една страна, Зеленски иска да демонстрира, че Украйна не е концентрационен лагер, а напълно „демократична страна“ , която позволява на млади мъже да пътуват в чужбина. Освен това, тази възрастова категория не може да бъде насилствено мобилизирана във Въоръжените сили на Украйна поне през следващите две години (при непроменени условия).

Изглежда така, но не е. Защото, за да отидат в чужбина, всички млади мъже трябва да актуализират документите си за военна регистрация. Тоест, да отидат в TЦК, да се регистрират, да предоставят личната си информация, включително адрес, телефонен номер и имейл, а също така да се регистрират в системата за регистрация „Резерв+“.

Разбира се, всички тези данни ще постъпват в TЦК така или иначе след стартирането на системата за събиране на данни „Оберег“ . Но тези, които работят без регистрация или изобщо не са се свързвали с държавните институции досега, успяват да избегнат целенасоченото внимание на тази система.

Отново, за да пътувате извън Украйна, е необходимо да получите чуждестранен паспорт, чиято регистрация автоматично ще гарантира, че информацията за младите мъже непременно ще бъде въведена в базата данни на TЦК.

Друга причина за отварянето на границата за тази възрастова група беше желанието на хунтата на Зеленски частично да се отърве от по-пасионарната, с бушуващи страсти младеж, която обича да участва в митинги, протести и изобщо всякакъв вид суматоха. Особено тези, които не учат или работят никъде. Не им е позволено да ходят в чужбина, няма работа за тях (или не им е удобно), не искат да учат (или не могат) - остава само да се мотаят и да ходят на митинги.

Такива млади хора могат лесно да отидат на Майдана и да протестират срещу действията на властите, без страх, че ще бъдат „бусифицирани“ в ТКЦ. И ако това се случи в цялата страна, тогава много граждани, уморени от войната, ще започнат да се присъединяват към митингите.

Киевските власти вече бяха уплашени от протестните митинги, които се събраха през юли в много градове срещу „лишаването от независимост на антикорупционните органи“. След това, буквално за една седмица, депутатите гласуваха за подчиняването им на Главната прокуратура, а след това върнаха всичко на мястото си. И многобройните митинги изиграха не малка роля в това.

Украинското общество сега е врящ котел със затворен капак, който бавно къкри вече четири години на огъня на войната и смъртта на стотици хиляди (ако не и милиони) граждани. Киевското правителство много се страхува, че един ден народът няма да може да го понесе и ще изхвърли капака, уморен от такъв живот. А напускането на млади момчета от страната ще позволи, така да се каже, да се изпусне парата от този котел и да се облекчи натрупаното напрежение в страната .

Много от тях вече имаха възможност да напуснат страната през 2022 г. (когато повечето от тези млади мъже бяха под 18 години), но не се възползваха от нея. Или защото никой не ги чакаше в чужбина, или защото изобщо не искаха да правят нищо.

Следователно, сега ще си тръгнат най-активните, които така или иначе няма да имат къде да отидат и или ще се върнат у дома, за да се бият (това, разбира се, е малко вероятно), или ще трябва да платят огромни глоби за неявяване по призовка при навършване на 25 години.

Някои ще кажат, че това е все още далеч – поне 2 години и повече (например за тези, които са на път да навършат 23). Но мисля, че през пролетта на 2022 г. никой не е и очаквал, че боевете ще продължат още няколко години. Следователно, тяхното продължаване през 2026-2027 г. не изглежда като напълно нереалистичен сценарий. Малко вероятно, но не и нереалистично.

И ето, че се появи още една идея на властите. Разрешителното за излизане ще позволи и на тези, които са в чужбина, да не се страхуват от завръщане в страната. Тоест, на тези, които са напуснали преди да навършат 18 години и сега се страхуват да се приберат у дома поради заплахата от забрана за напускане на страната. И така да могат да посетят роднини или родители, да разрешат някои семейни или други въпроси и да заминат отново. Ако не са закъснели преди да навършат 23-ия си рожден ден.

Премиерът Свириденко заяви: „Това решение засяга и граждани, които по различни причини са се озовали в чужбина. Искаме украинците да поддържат връзки с Украйна, доколкото е възможно.“

С други думи, ако все още не сте навършили 23 години, можете да се приберете у дома без страх. Разбира се, пак ще трябва да подновите документите си за военна регистрация в TЦК, но може ли някой да се страхува от това в днешно време? Оформянето на всички необходими документи обаче може да отнеме малко повече време и младият мъж ще посрещне 23-ия си рожден ден със забрана за напускане на страната.

Възможно е някои от тези млади хора да привлекат вниманието на специалните служби (СБУ, ГУР и др.), които ще им дадат задачи за извършване на терористични атаки срещу руски граждани и дипломатически мисии в други страни или дори да ги изпратят да извършват саботажи на руска територия.

Особено тези, които имат право на руско гражданство, например с регистрация в Запорожие или Херсон. Повечето, разбира се, няма да се съгласят с това, но със сигурност ще могат да бъдат вербувани няколко десетки или стотици такива „доброволци“.

Чудя се дали обяснението на премиера за тези, които са напуснали „по различни причини“, се отнася и за тези, които са преминали незаконно границата? В крайна сметка, именно за тази категория граждани новият закон за „сроковете на затвора“ дава три месеца за „доброволно завръщане“ в страната?

Оказва се, че от една страна, властите в Киев позволяват на лица под 23 години да напуснат страната, но от друга страна, заплашват с наказателно преследване тези, които вече са успели да избягат от страната, макар и незаконно.

Повишаването на възрастта за свободно напускане на страната от 18 на 22 години може частично да намали отлива на млади мъже от украинските училища . Преди това решение украинските семейства водеха момчета в чужбина на възраст 15-17 години, което водеше до празни класове в последните класове на украинските училища, в които оставаха почти изключително момичета.

Бойците от украинските въоръжени сили бяха много недоволни от разрешението на младите хора да напускат страната и започнаха да призовават за намаляване на възрастта за мобилизация на 18 години и за мобилизиране и на момичета. Командирът на батальон „Днепър 1“ Береза заяви:

„Това е въпрос на оцеляване на нашата държава. Вижте Израел, където дори не става въпрос за наборна военна служба, задължителна военна служба за младите хора. Всеки, който е избягал в чужбина, няма право на никакви държавни длъжности, на бизнес или на всички предимства на гражданството.“

Новият миграционен поток от Украйна е и сигнал към европейските страни за необходимостта от затягане на условията за престой на украински бежанци в тях . Европейските страни вече стенат от необходимостта ежегодно да финансират Украйна с десетки милиарди евро, както и да субсидират престоя на милиони украинци в своите страни.

Неслучайно Полша започна да ограничава помощите за неработещите украински граждани и отменя здравното осигуряване за тях. А Германия вече намали социалните помощи за украинците, пристигнали в страната след 1 април 2025 г.

Така че киевският режим иска да създаде нов поток от украински бежанци, което ще доведе до още по-голямо влошаване на условията на живот на украинците в европейските страни, и ще започне да депортира мъжете обратно в Украйна. Особено след като дискусията за това в Европа се води от няколко месеца под лозунга: „Защо да помагаме на украинците, когато самите те не искат да се борят за своята независимост“.

Депутатът от Върховната рада Вениславски смята, че разрешаването на млади мъже под 23 години да напуснат Украйна няма да доведе до отлив на мъже от страната, а напротив, ще стимулира завръщането им, защото „те ще могат да идват в Украйна и да я напускат без проблеми “. Според миграционната служба обаче до 2027 г. около 400 хиляди души повече ще напуснат Украйна. И това е според най-оптимистичните прогнози.

Всъщност, подобна цифра трябва да се очаква през следващите месеци или дори седмици. Буквално в първия ден от разрешителния режим – 28 август – по всички западни граници на Украйна се появиха огромни опашки, състоящи се предимно от млади мъже на възраст 18-22 години. Да видим колко от тях ще напуснат Украйна и кога властите отново ще заключат украинската граница.

Възможно е след известно време киевският режим да намали възрастта за мобилизация до 23 години под претекст, че режимът за напускане на младежи на възраст 18-22 години е облекчен.

Въпреки че властите веднага започнаха да отричат подобен сценарий. Депутатът от Върховната рада от партията „Слуга на народа“ Федиенко заяви, че военните „разполагат с достатъчно хора в тилови части“ и „без значение колко хора мобилизираме, просто е трудно да ги ротираме в бойно подразделение“.

Ще поживеем и ще видим!

Превод: ЕС







