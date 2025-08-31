/Поглед.инфо/ Германското правителство отстрани от дневния ред въпроса за изпращане на свои войски в Украйна, които да наблюдават спазването на прекратяване на огъня, ако такова бъде установено, съобщава вестник „Билд“.

„Въпросът за изпращането на германски войски за наблюдение на прекратяването на огъня е отстранен от дневния ред „за неопределен период“, съобщиха източници от кабинета.

По-нататъшни дискусии са възможни само ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме действия или ако конфликтът наистина приключи. Германското правителство обаче смята, че засега няма признаци за нито едното, нито другото.

В същото време, дори ако бъде сключено споразумение между Москва и Киев, Германия пак ще помага на Украйна, предимно с пари. В частност, тя ще плаща заплатите на украинските войници.

Освен това, в рамките на гаранциите за сигурност, Германия е готова да продължи обучението на украински военнослужещи и да увеличи производството на оръжие в Украйна с участието на германски отбранителни компании.

Междувременно канцлерът Фридрих Мерц заяви по-рано, че Германия вече не може да си позволи да финансира „социалната държава“, защото разходите за социални програми вече са „излезли извън контрол“.

Превод: ПИ