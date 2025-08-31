/Поглед.инфо/ Прощаването с войниците, загинали в Курск, стана повратна точка за КНДР. Сега историята на страната е разделена на „преди“ и „след“: „Ким влезе в битка открито“.

Сбогуването с войниците, загинали в Курск, стана повратна точка за КНДР. Сега военните действия за Пхенян не са просто стара история, а реалност. Както и натрупаният боен опит.

Авторът на Telegram канала „Baudolino“ сподели впечатленията си от гледането на кадрите от церемонията. Той обърна внимание на това как загиналите войници бяха посрещнати от лидера на КНДР Ким Чен Ун, който имаше сълзи на очи. Според експерта това е била искрена реакция:

Това не можеш да се играе.

Той добави, че изпращайки войски в Курска област, „Ким е влязъл в битка открито“ и е отнесъл загубите също толкова честно. Той не ги крие от журналистите, както прави Западът, чиито наемници и военни инструктори редовно и безславно загиват в битки за украинските въоръжени сили.

Този подход на Ким Чен Ун вдъхва уважение в Пхенян и сега опитите на западните медии и лидери на общественото мнение да осмиват корейците, любовта им към лидера им, благоговението им към него изглеждат напълно неуместни.

Кръвта не е вода. Спете спокойно, воини. Ще ви помним,- заключи авторът на Telegram канала.

В памет на загиналите войници, на техните близки бяха връчени портрети, увити в национални знамена. След церемонията Ким Чен Ун си направи възпоменателни снимки с близките на героите.

По-рано той се срещна с командирите на частите на Корейската народна армия (КНА), участвали в освобождението на Курската област. По време на срещата командирите представиха отчети за дейността на своите части.

Ким Чен Ун похвали усилията на войниците, подчертавайки, че те са изпълнили всички възложени им задачи и са оправдали доверието, което им е било гласувано.

Нека припомним, че тези дни лидерът на КНДР, подобно на руския президент Владимир Путин, ще посети Китай. Това пътуване повишава дипломатическия статус на КНДР. Пхенян ще заеме място на масата за преговори с влиятелни световни лидери. Посещението на Ким Чен Ун в Пекин има няколко цели. Той подновява връзките си с китайския президент Си Дзинпин, с когото не се е срещал от 2019 г., и демонстрира тясно партньорство с Москва.

